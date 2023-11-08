Суд арестовал замглавы МВД Дагестана

08 ноября 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Руфат Исмаилов будет под арестом до 2 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Басманный суд отправил под арест замглаву МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о взятках и превышении полномочий до 2 января 2024 года. Следователь на заседании заявил, что обвиняемый требовал от предпринимателя вернуть 100 миллионов рублей, которые были переданы ему на покупку оборудования для майнинга. «Руфата Исмаилова отправили под арест до 2 января», — заявил корреспондент ТАСС. На заседании следователь сообщил, что замглавы МВД Дагестана требовал от бизнесмена вернуть 100 миллионов рублей, переданные ему на покупку оборудования для майнинга. Отмечается, что Исмаилов не признал свою вину в двух взятках и превышении должностных полномочий. «Я в курсе, в чем меня обвиняют, но не согласен с обвинением», — заявил замглавы МВД Дагестана. Ранее сообщалось, что против Руфата Исмаилова было возбуждено уголовное дело, его подозревают во взятке, передает РАПСИ. Замглавы МВД Дагестана задержали 7 ноября. В его доме и места работы прошли обыски. Исмаилов получил должность замглавы МВД Дагестана в 2019 году.

Басманный суд отправил под арест замглаву МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о взятках и превышении полномочий до 2 января 2024 года. Следователь на заседании заявил, что обвиняемый требовал от предпринимателя вернуть 100 миллионов рублей, которые были переданы ему на покупку оборудования для майнинга. «Руфата Исмаилова отправили под арест до 2 января», — заявил корреспондент ТАСС. На заседании следователь сообщил, что замглавы МВД Дагестана требовал от бизнесмена вернуть 100 миллионов рублей, переданные ему на покупку оборудования для майнинга. Отмечается, что Исмаилов не признал свою вину в двух взятках и превышении должностных полномочий. «Я в курсе, в чем меня обвиняют, но не согласен с обвинением», — заявил замглавы МВД Дагестана. Ранее сообщалось, что против Руфата Исмаилова было возбуждено уголовное дело, его подозревают во взятке, передает РАПСИ. Замглавы МВД Дагестана задержали 7 ноября. В его доме и места работы прошли обыски. Исмаилов получил должность замглавы МВД Дагестана в 2019 году.