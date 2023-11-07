07 ноября 2023

В ЯНАО подросток слил соперника на сайт ЛГБТ-знакомств из-за несчастной любви

© Служба новостей «URA.RU»
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Персональные данные подростка из ЯНАО оказались на сайтах нетрадиционных знакомств Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) персональные данные подростка оказались размещены на сайте знакомств для нетрадиционных отношений. Родители подростка, получившего моральную травму, считают, что данные мог разместить на сайте его соперник в отношениях с девушкой, сообщил URA.RU адвокат Евгений Гудимов, представляющий интересы пострадавшего.

«В сентябре у подростка возникла конфликтная ситуация со сверстником на почве отношений с одной и той же девушкой. Позже, ему начали поступать звонки с предложениями нетрадиционных отношений. Через некоторое время обнаружилось, что персональные данные и фото подростка были размещены на сайтах знакомств, пропагандирующих такие отношения, что запрещено действующим законодательством Российской Федерации, из-за чего подросток получил моральную травму», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

По словам адвоката, родители подростка обратились в ОМВД по Новому Уренгою с заявлением на противоправные действия в отношении сына. Уголовное дело пока не возбуждено, полиция проводит доследственную проверку. Родители пострадавшего полагают, что размещение персональных данных на запрещенных сайтах могло быть местью сверстника за выбор девушки.

В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту агентства подтвердили, что сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) персональные данные подростка оказались размещены на сайте знакомств для нетрадиционных отношений. Родители подростка, получившего моральную травму, считают, что данные мог разместить на сайте его соперник в отношениях с девушкой, сообщил URA.RU адвокат Евгений Гудимов, представляющий интересы пострадавшего. «В сентябре у подростка возникла конфликтная ситуация со сверстником на почве отношений с одной и той же девушкой. Позже, ему начали поступать звонки с предложениями нетрадиционных отношений. Через некоторое время обнаружилось, что персональные данные и фото подростка были размещены на сайтах знакомств, пропагандирующих такие отношения, что запрещено действующим законодательством Российской Федерации, из-за чего подросток получил моральную травму», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. По словам адвоката, родители подростка обратились в ОМВД по Новому Уренгою с заявлением на противоправные действия в отношении сына. Уголовное дело пока не возбуждено, полиция проводит доследственную проверку. Родители пострадавшего полагают, что размещение персональных данных на запрещенных сайтах могло быть местью сверстника за выбор девушки. В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту агентства подтвердили, что сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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