В ЯНАО подросток слил соперника на сайт ЛГБТ-знакомств из-за несчастной любви

Персональные данные подростка из ЯНАО оказались на сайтах нетрадиционных знакомств Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) персональные данные подростка оказались размещены на сайте знакомств для нетрадиционных отношений. Родители подростка, получившего моральную травму, считают, что данные мог разместить на сайте его соперник в отношениях с девушкой, сообщил URA.RU адвокат Евгений Гудимов, представляющий интересы пострадавшего.

«В сентябре у подростка возникла конфликтная ситуация со сверстником на почве отношений с одной и той же девушкой. Позже, ему начали поступать звонки с предложениями нетрадиционных отношений. Через некоторое время обнаружилось, что персональные данные и фото подростка были размещены на сайтах знакомств, пропагандирующих такие отношения, что запрещено действующим законодательством Российской Федерации, из-за чего подросток получил моральную травму», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

По словам адвоката, родители подростка обратились в ОМВД по Новому Уренгою с заявлением на противоправные действия в отношении сына. Уголовное дело пока не возбуждено, полиция проводит доследственную проверку. Родители пострадавшего полагают, что размещение персональных данных на запрещенных сайтах могло быть местью сверстника за выбор девушки.

В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту агентства подтвердили, что сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение.