Жители ХМАО придумали, как сэкономить на ипотеке на фоне роста банковских ставок

Жители ХМАО скупают ипотечное жилье из-за роста банковских ставок

У югорчан набирает популярность покупка ипотечных квартир Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе у жителей становится популярна покупка ипотечных квартир вместе со старыми кредитными ставками. Югорчане приобретают недвижимость, владельцы которой еще не погасили займы, чтобы сэкономить на фоне нынешнего роста банковских ставок. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертами компании «Этажи».

«Это становится популярно, потому что есть „вторичка“, которая, к примеру, бралась еще под 8% годовых. И если люди досрочно не гасили, задолженность достаточно высокая. С одной стороны они себя лишают долговой нагрузки. С другой, с учетом роста цен на „вторичку“, неплохо зарабатывают», — поясняют эксперты компании.

Банки начали ужесточать условия ипотечного кредитования после того как ЦБ поднял ключевую ставку до 15% годовых. На этом фоне риелторы отмечают, что ипотечное жилье, которое продают вместе со ставками прошлых лет, становится более конкурентоспособным на рынке. «Часть кредита идет по той ставке, по которой брал продавец. Его задолженность переходит новому покупателю», — уточняют эксперты.

Ранее URA.RU рассказывало, что в России можно будет приобрести вторичное жилье в ипотеку по той же ставке кредитования, по которой кредит брал продавец. Однако при оформлении сделки банки могут брать с покупателя комиссию.