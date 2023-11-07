07 ноября 2023

В ЯНАО в ДТП пострадали водители иномарок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП возле дома № 86 на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, чп, дтп, происшествие, авария
Водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим Фото:

На трассе Лабытнанги — станция Обская столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадали оба водителя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

«По предварительным данным KIA выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Suzuki. Оба водителя доставлены в больницу города Лабытнанги», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Фото:

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На трассе Лабытнанги — станция Обская столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадали оба водителя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «По предварительным данным KIA выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Suzuki. Оба водителя доставлены в больницу города Лабытнанги», — говорится в сообщении ведомства. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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