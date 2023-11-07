Водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим
На трассе Лабытнанги — станция Обская столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадали оба водителя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.
«По предварительным данным KIA выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Suzuki. Оба водителя доставлены в больницу города Лабытнанги», — говорится в сообщении ведомства.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.
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