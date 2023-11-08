Курганский губернатор рассказал о лечении бойцов СВО. Фото

Губернатор Шумков сообщил о работе госпиталя, где реабилитируются участники СВО

08 ноября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков рассказал о ремонте госпиталя, в котором проходят реабилитацию курганцы-участники спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о работе областного госпиталя для ветеранов войн, в котором прошли реабилитацию более 50 курганцев-участников спецоперации. Об этом он сообщает в своем telegram-канале. «Продолжаем приводить в порядок госпиталь для ветеранов войн. В отремонтированных в 2022-м году операционных за 9 месяцев наши врачи сделали более 4500 операций. <…> Реабилитацию в госпитале прошли около 700 наших земляков, в том числе более 50 участников СВО. Сейчас коллеги отстраивают работу по маршрутизации пациентов в части более эффективного использования реабилитационного оборудования», — пишет Шумков. Также он указал, что в больнице привели в порядок зал лечебной физкультуры. Сейчас в нем постоянно проходят занятия. Кроме этого, по словам Шумкова, в стенах госпиталя были впервые проведены первые в регионе уникальные операции по пересадке роговицы глаза. Также губернатор сообщил, что сейчас завершаются работы по фасаду и входным группам госпиталя. У главы региона возникли замечания к подрядчику в части благоустройства. Позже он планирует еще раз проверить работу строителей. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году на ремонт госпиталя ветеранов было направлено 44 млн рублей. При поддержке губернатора Вадима Шумкова и областного правительства регулярно осуществляется ремонт медучреждений в регионе. Создаются новые реабилитационные центры для участников СВО. На их создание планировалось потратить 262 млн рублей. Около 60 млн было направлено Кетовской ЦРБ, где делается реабилитационный центр. На следующий год запланированы три медорганизации — Кардиодиспансер, БСМП и областная больница. Они получат 172 млн рублей. Губернатор Вадим Шумков рассказал о госпитале, где лечатся бойцы СВО Telegram-канал Вадима Шумкова; https://t.me/silavpravdevshumkov В госпитале ветеранов войн привели в порядок зал ЛФК Telegram-канал Вадима Шумкова; https://t.me/silavpravdevshumkov Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о работе областного госпиталя для ветеранов войн, в котором прошли реабилитацию более 50 курганцев-участников спецоперации. Об этом он сообщает в своем telegram-канале. «Продолжаем приводить в порядок госпиталь для ветеранов войн. В отремонтированных в 2022-м году операционных за 9 месяцев наши врачи сделали более 4500 операций. <…> Реабилитацию в госпитале прошли около 700 наших земляков, в том числе более 50 участников СВО. Сейчас коллеги отстраивают работу по маршрутизации пациентов в части более эффективного использования реабилитационного оборудования», — пишет Шумков. Также он указал, что в больнице привели в порядок зал лечебной физкультуры. Сейчас в нем постоянно проходят занятия. Кроме этого, по словам Шумкова, в стенах госпиталя были впервые проведены первые в регионе уникальные операции по пересадке роговицы глаза. Также губернатор сообщил, что сейчас завершаются работы по фасаду и входным группам госпиталя. У главы региона возникли замечания к подрядчику в части благоустройства. Позже он планирует еще раз проверить работу строителей. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году на ремонт госпиталя ветеранов было направлено 44 млн рублей. При поддержке губернатора Вадима Шумкова и областного правительства регулярно осуществляется ремонт медучреждений в регионе. Создаются новые реабилитационные центры для участников СВО. На их создание планировалось потратить 262 млн рублей. Около 60 млн было направлено Кетовской ЦРБ, где делается реабилитационный центр. На следующий год запланированы три медорганизации — Кардиодиспансер, БСМП и областная больница. Они получат 172 млн рублей.