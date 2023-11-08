Банки РФ резко сократили выдачи ипотеки в октябре

08 ноября 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Российские банки сократили выдачу ипотечных кредитов за месяц на 19% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В октябре 2023 года банки РФ выдали 192,3 тысячи ипотечных кредитов на 775,6 миллиарда рублей. По сравнению с сентябрем количество выдаваемых кредитов сократилось на 17%, а в денежном выражении — на 19%. Об этом сообщили аналитики Frank RG. Это самый большой спад, не обусловленный сезонными факторами с апреля 2022 года. «По сравнению с сентябрем выдачи в количественном выражении снизились на 17%, а в денежном — на 19%. Это самый значительный спад выдач, не обусловленный сезонными факторами», — пишут РБК со ссылкой на данные компании. Аналитики отметили, что российские банки выдали 192,3 тысячи ипотечных займов на 775,6 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что объем выданных кредитов в РФ для граждан и представителей бизнеса впервые превысил 100 триллионов рублей. Банки предлагают жителям России кредиты покрупнее из-за инфляции.

В октябре 2023 года банки РФ выдали 192,3 тысячи ипотечных кредитов на 775,6 миллиарда рублей. По сравнению с сентябрем количество выдаваемых кредитов сократилось на 17%, а в денежном выражении — на 19%. Об этом сообщили аналитики Frank RG. Это самый большой спад, не обусловленный сезонными факторами с апреля 2022 года. «По сравнению с сентябрем выдачи в количественном выражении снизились на 17%, а в денежном — на 19%. Это самый значительный спад выдач, не обусловленный сезонными факторами», — пишут РБК со ссылкой на данные компании. Аналитики отметили, что российские банки выдали 192,3 тысячи ипотечных займов на 775,6 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что объем выданных кредитов в РФ для граждан и представителей бизнеса впервые превысил 100 триллионов рублей. Банки предлагают жителям России кредиты покрупнее из-за инфляции.