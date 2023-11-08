Банки РФ резко сократили выдачи ипотеки в октябре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Строительство. Тюмень, строительный кран, ипотека, строительство дома, новостройки, строительство, стройка, кран строительный, многоэтажное строительство
Российские банки сократили выдачу ипотечных кредитов за месяц на 19% Фото:

В октябре 2023 года банки РФ выдали 192,3 тысячи ипотечных кредитов на 775,6 миллиарда рублей. По сравнению с сентябрем количество выдаваемых кредитов сократилось на 17%, а в денежном выражении — на 19%. Об этом сообщили аналитики Frank RG. Это самый большой спад, не обусловленный сезонными факторами с апреля 2022 года.

«По сравнению с сентябрем выдачи в количественном выражении снизились на 17%, а в денежном — на 19%. Это самый значительный спад выдач, не обусловленный сезонными факторами», — пишут РБК со ссылкой на данные компании. Аналитики отметили, что российские банки выдали 192,3 тысячи ипотечных займов на 775,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что объем выданных кредитов в РФ для граждан и представителей бизнеса впервые превысил 100 триллионов рублей. Банки предлагают жителям России кредиты покрупнее из-за инфляции.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В октябре 2023 года банки РФ выдали 192,3 тысячи ипотечных кредитов на 775,6 миллиарда рублей. По сравнению с сентябрем количество выдаваемых кредитов сократилось на 17%, а в денежном выражении — на 19%. Об этом сообщили аналитики Frank RG. Это самый большой спад, не обусловленный сезонными факторами с апреля 2022 года. «По сравнению с сентябрем выдачи в количественном выражении снизились на 17%, а в денежном — на 19%. Это самый значительный спад выдач, не обусловленный сезонными факторами», — пишут РБК со ссылкой на данные компании. Аналитики отметили, что российские банки выдали 192,3 тысячи ипотечных займов на 775,6 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что объем выданных кредитов в РФ для граждан и представителей бизнеса впервые превысил 100 триллионов рублей. Банки предлагают жителям России кредиты покрупнее из-за инфляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...