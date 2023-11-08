Куда ямальцы покупают билеты на Новый год

Цены на туры и перелеты могут подорожать в два раза в конце года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ноябрь традиционно считается последним месяцем в году, когда можно приобрести недорогие билеты на отдых в преддверии новогодних праздников. Корреспондент URA.RU пообщался с представителями турфирм ЯНАО и узнал популярные направления для ямальцев, а также особенности покупки туров в праздничные дни.

«Действительно, в ноябре еще можно купить билеты на отдых по приемлемой цене, но спрос растет с каждым днем. Ямальцы предпочитают отдохнуть в новогодние праздники в Тайланде, Египте, Шри-Ланке и ОАЭ», — поделился с агентством представитель турфирмы.

Повышенный спрос на путевки под конец года зачастую ведет к повышению цен на отдых в теплых странах. «Обычно под Новый год цена может подскочить в два раза, независимо от популярности и доступности страны для отдыха. Известно, что события на Ближнем Востоке уже поспособствовали росту цен на туры в Египет на 20%» — рассказал URA.RU собеседник, представляющий сетевую турфирму.

Также представители турфирм отметили, что жителям ЯНАО не стоит рассчитывать на новогодние скидки при покупке туров. «При нынешнем выборе стран, которые жители Ямала смогут посетить в праздничные дни, а также на увеличение интенсивности перелетов, практически все популярные направления окажутся одинаково дорогими. Новогодних дисконтов ждать не стоит», — подчеркнули туроператоры.

Ранее URA.RU сообщало о старте продаж билетов авиакомпанией «Ямал» на 2024 год. Билеты на новогодние и рождественские каникулы можно будет приобрести в ноябре.