Музыкальный критик оценил шансы Пугачевой вернуть популярность в РФ

Алла Пугачева вряд ли сможет вернуть популярность в России с новым релизом. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Ранее Пугачева приехала на родину и записала мини-альбом в тверской студии «Салам».
«Если Пугачева считает, что сможет монетизировать свое творчество в России, то это заблуждение. Конечно же, у нее остались рьяные фанаты, которые сотворили из нее кумира. Им будет интересен релиз», — передает «Подмосковье сегодня» слова Рудченко. Продюсер заявил, что певица и за рубежом вряд ли сможет добиться успеха. По его словам, случай, когда Пугачева заняла 18-е место на Евровидении, показывает незаинтересованность в ее творчестве со стороны стран Запада.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева планирует выступать на сцене в период новогодних праздников. Выступления запланированы в Дубае и на Кипре. Но при условии полной конфиденциальности есть возможность того, что Пугачева выступит в Москве. Это значит, что информация о концерте не должна уйти в СМИ и публика не сможет снимать выступления, передает Утро.ру. За одно свое выступление артистка выставила ценник в размере 500 тысяч долларов. В эту сумму не входят проживание, дорога и другие условия райдера.
В тверской студии «Салам» подтвердили информацию о том, что певица записала три композиции. По словам основателя студии Игоря Лалетина, Пугачева выпустит песни только для близкого круга людей.
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