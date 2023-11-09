Музыкальный критик оценил шансы Пугачевой вернуть популярность в РФ

Музыкальный критик Рудченко: Пугачева вряд ли добьется нового успеха в России

09 ноября 2023 в 08:56 Размер текста - 17 +

Примадонна планирует вернуться на сцену Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Алла Пугачева вряд ли сможет вернуть популярность в России с новым релизом. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Ранее Пугачева приехала на родину и записала мини-альбом в тверской студии «Салам». «Если Пугачева считает, что сможет монетизировать свое творчество в России, то это заблуждение. Конечно же, у нее остались рьяные фанаты, которые сотворили из нее кумира. Им будет интересен релиз», — передает «Подмосковье сегодня» слова Рудченко. Продюсер заявил, что певица и за рубежом вряд ли сможет добиться успеха. По его словам, случай, когда Пугачева заняла 18-е место на Евровидении, показывает незаинтересованность в ее творчестве со стороны стран Запада. Ранее стало известно, что Алла Пугачева планирует выступать на сцене в период новогодних праздников. Выступления запланированы в Дубае и на Кипре. Но при условии полной конфиденциальности есть возможность того, что Пугачева выступит в Москве. Это значит, что информация о концерте не должна уйти в СМИ и публика не сможет снимать выступления, передает Утро.ру. За одно свое выступление артистка выставила ценник в размере 500 тысяч долларов. В эту сумму не входят проживание, дорога и другие условия райдера. В тверской студии «Салам» подтвердили информацию о том, что певица записала три композиции. По словам основателя студии Игоря Лалетина, Пугачева выпустит песни только для близкого круга людей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Алла Пугачева вряд ли сможет вернуть популярность в России с новым релизом. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Ранее Пугачева приехала на родину и записала мини-альбом в тверской студии «Салам». «Если Пугачева считает, что сможет монетизировать свое творчество в России, то это заблуждение. Конечно же, у нее остались рьяные фанаты, которые сотворили из нее кумира. Им будет интересен релиз», — передает «Подмосковье сегодня» слова Рудченко. Продюсер заявил, что певица и за рубежом вряд ли сможет добиться успеха. По его словам, случай, когда Пугачева заняла 18-е место на Евровидении, показывает незаинтересованность в ее творчестве со стороны стран Запада. Ранее стало известно, что Алла Пугачева планирует выступать на сцене в период новогодних праздников. Выступления запланированы в Дубае и на Кипре. Но при условии полной конфиденциальности есть возможность того, что Пугачева выступит в Москве. Это значит, что информация о концерте не должна уйти в СМИ и публика не сможет снимать выступления, передает Утро.ру. За одно свое выступление артистка выставила ценник в размере 500 тысяч долларов. В эту сумму не входят проживание, дорога и другие условия райдера. В тверской студии «Салам» подтвердили информацию о том, что певица записала три композиции. По словам основателя студии Игоря Лалетина, Пугачева выпустит песни только для близкого круга людей.