Mash: Пугачева получит рекордный гонорар за новогодние выступления

Российская певица Алла Пугачева выставила рекордный ценник на выступления в период новогодних праздников. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным источников, за одно выступление артистка получит 500 тысяч долларов.
«Судя по цифрам, ценник за выступление Аллы Борисовны взлетел на 150 тысяч доларов в сравнении с 2020 годом. Тогда гонорар артистки был около 350 тысяч долларов. И это без учета дороги, проживания и прочих условий райдера», — говорится в сообщении telegram-канала.
Авторы сообщают, что покинувшая РФ певица запланировала выступления на Кипре и в Дубае. Выступать в Москве, по данным источников, Пугачева согласна только на условиях конфиденциальности.
Пугачева покинула Россию вместе с мужем, комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ). Вместе с детьми они переехали в Израиль после начала российской специальной операции на Украине. В ноябре 2023 года певица приезжала в РФ. По данным некоторых СМИ, она возвращалась, чтобы забрать связанные с ее детьми документы и составить дополнительное завещание.
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