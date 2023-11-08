Mash: Пугачева получит рекордный гонорар за новогодние выступления

Mash: Пугачева получит 500 тысяч долларов за выступление в новогодние праздники

08 ноября 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева получит за одно выступление в новогодние праздники 500 тысяч долларов, сообщают источники Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Российская певица Алла Пугачева выставила рекордный ценник на выступления в период новогодних праздников. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным источников, за одно выступление артистка получит 500 тысяч долларов. «Судя по цифрам, ценник за выступление Аллы Борисовны взлетел на 150 тысяч доларов в сравнении с 2020 годом. Тогда гонорар артистки был около 350 тысяч долларов. И это без учета дороги, проживания и прочих условий райдера», — говорится в сообщении telegram-канала. Авторы сообщают, что покинувшая РФ певица запланировала выступления на Кипре и в Дубае. Выступать в Москве, по данным источников, Пугачева согласна только на условиях конфиденциальности. Пугачева покинула Россию вместе с мужем, комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ). Вместе с детьми они переехали в Израиль после начала российской специальной операции на Украине. В ноябре 2023 года певица приезжала в РФ. По данным некоторых СМИ, она возвращалась, чтобы забрать связанные с ее детьми документы и составить дополнительное завещание.

Российская певица Алла Пугачева выставила рекордный ценник на выступления в период новогодних праздников. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным источников, за одно выступление артистка получит 500 тысяч долларов. «Судя по цифрам, ценник за выступление Аллы Борисовны взлетел на 150 тысяч доларов в сравнении с 2020 годом. Тогда гонорар артистки был около 350 тысяч долларов. И это без учета дороги, проживания и прочих условий райдера», — говорится в сообщении telegram-канала. Авторы сообщают, что покинувшая РФ певица запланировала выступления на Кипре и в Дубае. Выступать в Москве, по данным источников, Пугачева согласна только на условиях конфиденциальности. Пугачева покинула Россию вместе с мужем, комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ). Вместе с детьми они переехали в Израиль после начала российской специальной операции на Украине. В ноябре 2023 года певица приезжала в РФ. По данным некоторых СМИ, она возвращалась, чтобы забрать связанные с ее детьми документы и составить дополнительное завещание.