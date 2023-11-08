Mash: Пугачева получит рекордный гонорар за новогодние выступления

Mash: Пугачева получит 500 тысяч долларов за выступление в новогодние праздники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Алла Пугачева получит за одно выступление в новогодние праздники 500 тысяч долларов, сообщают источники Фото:

Российская певица Алла Пугачева выставила рекордный ценник на выступления в период новогодних праздников. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным источников, за одно выступление артистка получит 500 тысяч долларов.

«Судя по цифрам, ценник за выступление Аллы Борисовны взлетел на 150 тысяч доларов в сравнении с 2020 годом. Тогда гонорар артистки был около 350 тысяч долларов. И это без учета дороги, проживания и прочих условий райдера», — говорится в сообщении telegram-канала.

Авторы сообщают, что покинувшая РФ певица запланировала выступления на Кипре и в Дубае. Выступать в Москве, по данным источников, Пугачева согласна только на условиях конфиденциальности.

Пугачева покинула Россию вместе с мужем, комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ). Вместе с детьми они переехали в Израиль после начала российской специальной операции на Украине. В ноябре 2023 года певица приезжала в РФ. По данным некоторых СМИ, она возвращалась, чтобы забрать связанные с ее детьми документы и составить дополнительное завещание.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская певица Алла Пугачева выставила рекордный ценник на выступления в период новогодних праздников. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным источников, за одно выступление артистка получит 500 тысяч долларов. «Судя по цифрам, ценник за выступление Аллы Борисовны взлетел на 150 тысяч доларов в сравнении с 2020 годом. Тогда гонорар артистки был около 350 тысяч долларов. И это без учета дороги, проживания и прочих условий райдера», — говорится в сообщении telegram-канала. Авторы сообщают, что покинувшая РФ певица запланировала выступления на Кипре и в Дубае. Выступать в Москве, по данным источников, Пугачева согласна только на условиях конфиденциальности. Пугачева покинула Россию вместе с мужем, комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ). Вместе с детьми они переехали в Израиль после начала российской специальной операции на Украине. В ноябре 2023 года певица приезжала в РФ. По данным некоторых СМИ, она возвращалась, чтобы забрать связанные с ее детьми документы и составить дополнительное завещание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...