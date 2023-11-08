В челябинской ГИБДД приостановлена регистрация автомобилей

В УГИБДД по Челябинской области приостановили регистрацию автомобилей и сдачу экзаменов. Как пояснили URA.RU 9 ноября в пресс-службе ведомства, это связано со сбоем программного обеспечения.
«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по региону.
В начале октября в подразделениях ГИБДД региона уже были замечены сбои. Тогда в подразделениях также приостанавливали работу. На устранение неполадок ушло чуть менее суток.
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