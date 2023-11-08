В челябинской ГИБДД приостановлена регистрация автомобилей

09 ноября 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

В ГИБДД региона сообщили о сбое в программном обеспечении Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В УГИБДД по Челябинской области приостановили регистрацию автомобилей и сдачу экзаменов. Как пояснили URA.RU 9 ноября в пресс-службе ведомства, это связано со сбоем программного обеспечения. «В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по региону. В начале октября в подразделениях ГИБДД региона уже были замечены сбои. Тогда в подразделениях также приостанавливали работу. На устранение неполадок ушло чуть менее суток.

В УГИБДД по Челябинской области приостановили регистрацию автомобилей и сдачу экзаменов. Как пояснили URA.RU 9 ноября в пресс-службе ведомства, это связано со сбоем программного обеспечения. «В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по региону. В начале октября в подразделениях ГИБДД региона уже были замечены сбои. Тогда в подразделениях также приостанавливали работу. На устранение неполадок ушло чуть менее суток.