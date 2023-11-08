08 ноября 2023

В челябинской ГИБДД приостановлена регистрация автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушкам в предверии 8 марта вручили водительские удостоверения. Тюмень, гибдд, подача заявления, выдача прав, оформление машины
В ГИБДД региона сообщили о сбое в программном обеспечении Фото:

В УГИБДД по Челябинской области приостановили регистрацию автомобилей и сдачу экзаменов. Как пояснили URA.RU 9 ноября в пресс-службе ведомства, это связано со сбоем программного обеспечения.

«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

В начале октября в подразделениях ГИБДД региона уже были замечены сбои. Тогда в подразделениях также приостанавливали работу. На устранение неполадок ушло чуть менее суток.

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В УГИБДД по Челябинской области приостановили регистрацию автомобилей и сдачу экзаменов. Как пояснили URA.RU 9 ноября в пресс-службе ведомства, это связано со сбоем программного обеспечения. «В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по региону. В начале октября в подразделениях ГИБДД региона уже были замечены сбои. Тогда в подразделениях также приостанавливали работу. На устранение неполадок ушло чуть менее суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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