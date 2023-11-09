Володин рассказал, как воровство российских активов Западом повлияет на экономику РФ

Володин: экономика РФ не пострадает, если G7 начнут использовать активы России

09 ноября 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с использованием активов РФ Западом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономика России не пострадает, если страны Запада начнут инвестировать замороженные российские активы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвав действия Запада «воровством». «Страны G7 совершили чистосердечное признание, что хотят своровать замороженные активы. На экономику РФ это решение никак не повлияет. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале . При этом он отметил, что странам Запада перестанут доверять, если те начнут использовать замороженные российские средства. По словам Володина, Россия может принять ответные меры в отношении активов западных стран. Сейчас в Конгрессе обсуждается проект закона, по которому замороженные российские активы будут переданы Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия будет принимать ответные меры, передает RT. Ранее страны «Большой Семерки» договорились, что они не будут возвращать России замороженные активы. РФ сможет получить свои конфискованные деньги только в том случае, если она займется послевоенным восстановлением Украины.

Экономика России не пострадает, если страны Запада начнут инвестировать замороженные российские активы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвав действия Запада «воровством». «Страны G7 совершили чистосердечное признание, что хотят своровать замороженные активы. На экономику РФ это решение никак не повлияет. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. При этом он отметил, что странам Запада перестанут доверять, если те начнут использовать замороженные российские средства. По словам Володина, Россия может принять ответные меры в отношении активов западных стран. Сейчас в Конгрессе обсуждается проект закона, по которому замороженные российские активы будут переданы Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия будет принимать ответные меры, передает RT. Ранее страны «Большой Семерки» договорились, что они не будут возвращать России замороженные активы. РФ сможет получить свои конфискованные деньги только в том случае, если она займется послевоенным восстановлением Украины.