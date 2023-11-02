В Кургане открыли Бурово-Петровский мост соединяющий город и микрорайон Смолино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане почти на два месяца раньше срока открыли Бурово-Петровский мост, который ремонтировали два года. В торжественном открытии приняли участие губернатор региона Вадим Шумков и мэр города Елена Ситникова. Об этом URA.RU сообщил корреспондент с места событий. Ранее с опережением графика был открыт Чеховский мост.

«Это уже третий мост в этом году в Кургане, на котором закончен капитальный ремонт. Впечатления очень хорошие, потому что было тягостно наблюдать проезжая по городу, что мосты находились в аварийном состоянии. Всего уже в Кургане отремонтировано пять мостов. Еще в планах в ближайшие пару лет привести в порядок еще три, чтобы жители города передвигались по красивым и крепким мостам», — рассказал Шумков.

Бурова-Петровский мост соединяет центральную часть города и микрорайон Смолино. Его капитальный ремонт занял два года. За эти годы менялся подрядчик. В итоге ремонтировать мост закончила компания тюменская компания «Гарант» с ценой контракта около 123 млн рублей. Власти Кургана обязали «Гарант» выполнить работы до 31 декабря. Кроме того контрактом, размещенным на сайте госзакупок, предусмотрена гарантия по сроку эксплуатации. Она варьируется от четырех до восьми лет в зависимости от конструкции моста. Например, четыре года на асфальтобетонное покрытие, а восемь лет на железобетонные конструкции.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков открыл Чеховский мост. Путепровод, соединяющий микрорайоны Кургана, на три месяца раньше срока. Капремонтом моста занимался тюменский подрядчик «Гарант».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков совместно с мэром города Елена Ситниковой открыл Бурово-Петровский мост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мост открылся после капремонта почти на два месяца раньше,чем планировалось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU