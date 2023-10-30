30 октября 2023

В Кургане после семибалльных пробок изменят работу светофоров. Карта

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Галкинский переезд. Курган, знак, дорожные работы, ремонт, светофор, галкинский мост, чеховский мост, галкинский переезд
Режим работы светофоров изменят на перекрестках, расположенных недалеко от Чеховского моста Фото:

В Кургане 1 ноября откорректируют режим работы трех светофоров. Данная информация размещена в группе городского управления дорожного хозяйства и благоустройства в соцсети «ВКонтакте». Ранее недалеко от этих мест наблюдались семибалльные пробки.

«На 01.11.2023 г. запланирована корректировка режима работы светофорной сигнализации на пересечении Мостостроителей — Витебского, Мостостроителей — Галкинский переезд», — указано в сообщении. Также специалисты организации будут корректировать режим работы светофора, находящегося на пересечении ул. Земнухова и Панфилова.

Семибалльные пробки наблюдались 26 октября, в том числе, на участке дороги от улицы Земнухова до Витебского. 30 октября движение замедлилось на Чеховском мосту.

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В Кургане 1 ноября откорректируют режим работы трех светофоров. Данная информация размещена в группе городского управления дорожного хозяйства и благоустройства в соцсети «ВКонтакте». Ранее недалеко от этих мест наблюдались семибалльные пробки. «На 01.11.2023 г. запланирована корректировка режима работы светофорной сигнализации на пересечении Мостостроителей — Витебского, Мостостроителей — Галкинский переезд», — указано в сообщении. Также специалисты организации будут корректировать режим работы светофора, находящегося на пересечении ул. Земнухова и Панфилова. Семибалльные пробки наблюдались 26 октября, в том числе, на участке дороги от улицы Земнухова до Витебского. 30 октября движение замедлилось на Чеховском мосту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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