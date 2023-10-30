В Кургане 1 ноября откорректируют режим работы трех светофоров. Данная информация размещена в группе городского управления дорожного хозяйства и благоустройства в соцсети «ВКонтакте». Ранее недалеко от этих мест наблюдались семибалльные пробки.
«На 01.11.2023 г. запланирована корректировка режима работы светофорной сигнализации на пересечении Мостостроителей — Витебского, Мостостроителей — Галкинский переезд», — указано в сообщении. Также специалисты организации будут корректировать режим работы светофора, находящегося на пересечении ул. Земнухова и Панфилова.
Семибалльные пробки наблюдались 26 октября, в том числе, на участке дороги от улицы Земнухова до Витебского. 30 октября движение замедлилось на Чеховском мосту.
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