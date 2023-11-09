Бастрыкин взял под контроль уголовное дело о продаже младенца из ХМАО

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин потребовал доклад о предварительном расследовании по делу о продаже младенца Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал у подчиненных доклад по ходу уголовного дела о продаже младенца. Жительница Москвы неофициально купила новорожденного за миллион рублей у суррогатной матери из Нягани (ХМАО). Информацию об этом опубликовали в официальном telegram-канале Следкома.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СКР по Москве Стрижову А.А. представить доклад о предварительных расследования уголовного дела. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщается в публикации на канале силового ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что жительница Нягани (ХМАО) продала москвичке младенца за миллион рублей. У югорчанки были финансовые трудности — она самостоятельно растит сына с аутизмом. Именно это и подтолкнуло ее согласиться на предложение жительницы Москвы.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал у подчиненных доклад по ходу уголовного дела о продаже младенца. Жительница Москвы неофициально купила новорожденного за миллион рублей у суррогатной матери из Нягани (ХМАО). Информацию об этом опубликовали в официальном telegram-канале Следкома. «Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СКР по Москве Стрижову А.А. представить доклад о предварительных расследования уголовного дела. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщается в публикации на канале силового ведомства. Ранее URA.RU рассказывало о том, что жительница Нягани (ХМАО) продала москвичке младенца за миллион рублей. У югорчанки были финансовые трудности — она самостоятельно растит сына с аутизмом. Именно это и подтолкнуло ее согласиться на предложение жительницы Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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