08 ноября 2023

В Екатеринбург на вертолете доставили жену спикера гордумы, погибшего в ДТП

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Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, вертолет, небо
Наталью Ильину доставили из Краснотурьинска (архивное фото) Фото:

Появились подробности транспортировки пострадавшей в ДТП жены спикера думы Североуральска (Свердловская область) Виктора Ильина Натальи. Ее на вертолете экстренно доставили в Екатеринбург, сообщила URA.RU бывшая коллега спикера Ольга Коптяева.

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Авария произошла 7 ноября на трассе Серов—Ивдель. Ильин с женой ехал в Екатеринбург. По дороге, по данным УГИБДД по Свердловской области, в их машину врезался водитель Lada Priora. Ильин скончался на месте происшествия, его жену и другого водителя увезли в больницу.

«Наталью Ильину из Краснотурьинска доставили в больницу №23 Екатеринбурга. Она находится в тяжелом состоянии, но в сознании. У нее множественные переломы с левой стороны», — пояснила Коптяева. По ее словам, Наталья не знает, что Виктор умер. URA.RU обратилось за комментарием в 23-ю больницу Екатеринбурга, ответ ожидается.

Коптяева открывала сбор средств для покупки похоронного венка для Ильина. Прощание со спикером пройдет 10 ноября в Североуральске. «Он был в Афганистане, поэтому его похоронят в [военной] форме», — добавила Коптяева.

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Появились подробности транспортировки пострадавшей в ДТП жены спикера думы Североуральска (Свердловская область) Виктора Ильина Натальи. Ее на вертолете экстренно доставили в Екатеринбург, сообщила URA.RU бывшая коллега спикера Ольга Коптяева. Авария произошла 7 ноября на трассе Серов—Ивдель. Ильин с женой ехал в Екатеринбург. По дороге, по данным УГИБДД по Свердловской области, в их машину врезался водитель Lada Priora. Ильин скончался на месте происшествия, его жену и другого водителя увезли в больницу. «Наталью Ильину из Краснотурьинска доставили в больницу №23 Екатеринбурга. Она находится в тяжелом состоянии, но в сознании. У нее множественные переломы с левой стороны», — пояснила Коптяева. По ее словам, Наталья не знает, что Виктор умер. URA.RU обратилось за комментарием в 23-ю больницу Екатеринбурга, ответ ожидается. Коптяева открывала сбор средств для покупки похоронного венка для Ильина. Прощание со спикером пройдет 10 ноября в Североуральске. «Он был в Афганистане, поэтому его похоронят в [военной] форме», — добавила Коптяева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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