В Екатеринбург на вертолете доставили жену спикера гордумы, погибшего в ДТП

09 ноября 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Наталью Ильину доставили из Краснотурьинска (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Появились подробности транспортировки пострадавшей в ДТП жены спикера думы Североуральска (Свердловская область) Виктора Ильина Натальи. Ее на вертолете экстренно доставили в Екатеринбург, сообщила URA.RU бывшая коллега спикера Ольга Коптяева. Новость по теме ГИБДД: как погиб спикер свердловской думы и что с его женой Авария произошла 7 ноября на трассе Серов—Ивдель. Ильин с женой ехал в Екатеринбург. По дороге, по данным УГИБДД по Свердловской области, в их машину врезался водитель Lada Priora. Ильин скончался на месте происшествия, его жену и другого водителя увезли в больницу. «Наталью Ильину из Краснотурьинска доставили в больницу №23 Екатеринбурга. Она находится в тяжелом состоянии, но в сознании. У нее множественные переломы с левой стороны», — пояснила Коптяева. По ее словам, Наталья не знает, что Виктор умер. URA.RU обратилось за комментарием в 23-ю больницу Екатеринбурга, ответ ожидается. Коптяева открывала сбор средств для покупки похоронного венка для Ильина. Прощание со спикером пройдет 10 ноября в Североуральске. «Он был в Афганистане, поэтому его похоронят в [военной] форме», — добавила Коптяева.

Появились подробности транспортировки пострадавшей в ДТП жены спикера думы Североуральска (Свердловская область) Виктора Ильина Натальи. Ее на вертолете экстренно доставили в Екатеринбург, сообщила URA.RU бывшая коллега спикера Ольга Коптяева. Авария произошла 7 ноября на трассе Серов—Ивдель. Ильин с женой ехал в Екатеринбург. По дороге, по данным УГИБДД по Свердловской области, в их машину врезался водитель Lada Priora. Ильин скончался на месте происшествия, его жену и другого водителя увезли в больницу. «Наталью Ильину из Краснотурьинска доставили в больницу №23 Екатеринбурга. Она находится в тяжелом состоянии, но в сознании. У нее множественные переломы с левой стороны», — пояснила Коптяева. По ее словам, Наталья не знает, что Виктор умер. URA.RU обратилось за комментарием в 23-ю больницу Екатеринбурга, ответ ожидается. Коптяева открывала сбор средств для покупки похоронного венка для Ильина. Прощание со спикером пройдет 10 ноября в Североуральске. «Он был в Афганистане, поэтому его похоронят в [военной] форме», — добавила Коптяева.