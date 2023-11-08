«Уральские авиалинии» проверяют сотрудников после скандала с девочкой в Сочи

Руководство российской пассажирской авиакомпании «Уральские авиалинии» проверяет действия своих сотрудников после инцидента с 13-летней девочкой в аэропорту Сочи. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе перевозчика.
«Проводим служебную проверку», — сообщили в «Уральских авиалиниях». Когда будут результаты проверки, пока неизвестно.
Работники «Уральских авиалиний» не пускали на рейс Сочи — Санкт-Петербург 13-летнюю девочку. Сотрудники авиакомпании заявили ребенку о том, что ее ручная кладь не проходит по габаритам. Девочка, не выдержав натиска сотрудников «Уральских авиалиний», заплакала. Она летела домой с творческим коллективом после соревнований. Коллеги разложили вещи из одного из чемоданов по своим сумкам. Однако один багаж все-таки не пустили на рейс. После инцидента прокуроры на транспорте организовали проверку перевозчика.
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