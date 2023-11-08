Какие мероприятия пройдут в ледовом городке в Екатеринбурге

Мэрия Екатеринбурга опубликовала программу мероприятий в ледовом городке

09 ноября 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Развлечения для семейной аудитории будут проходить дважды в день Фото: Размик Закарян © URA.RU В этом году в ледовом городке в Екатеринбурге устроят интерактивные развлечения для семей, а также впервые будут проводить вечерние концерты для взрослых. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В дни школьных каникул в ледовом городке запланированы развлекательные мероприятия с интерактивными моментами для семейной аудитории и выступления творческих коллективов. Они будут повторяться дважды в день, в 14:00 и в 17:00. Новшеством этого года станут вечерние концерты для взрослых в 20:00. Также разработана программа новогодней ночи, которая продлится примерно до 03:00 1 января», — заявил начальник управления культуры администрации Илья Марков. Также новогодние мероприятия пройдут на территории «Екатеринбург-Экспо». Добраться до площадки можно будет на шаттлах, которые соединят площадь 1905 года и выставочный центр. В этом году ледовый городок посвятят поэту Александру Пушкину и персонажам из его сказок, откроют его 29 декабря. Вместо настоящей елки, как в прошлом году, установят искусственную за 25 млн рублей. Как пояснили в мэрии, после прошедших новогодних праздников стало ясно, что настоящая елка недолговечна, в сильный ветер может упасть и быстро теряет свой внешний вид при транспортировке. Как будут выглядеть ледовые скульптуры — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В этом году в ледовом городке в Екатеринбурге устроят интерактивные развлечения для семей, а также впервые будут проводить вечерние концерты для взрослых. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В дни школьных каникул в ледовом городке запланированы развлекательные мероприятия с интерактивными моментами для семейной аудитории и выступления творческих коллективов. Они будут повторяться дважды в день, в 14:00 и в 17:00. Новшеством этого года станут вечерние концерты для взрослых в 20:00. Также разработана программа новогодней ночи, которая продлится примерно до 03:00 1 января», — заявил начальник управления культуры администрации Илья Марков. Также новогодние мероприятия пройдут на территории «Екатеринбург-Экспо». Добраться до площадки можно будет на шаттлах, которые соединят площадь 1905 года и выставочный центр. В этом году ледовый городок посвятят поэту Александру Пушкину и персонажам из его сказок, откроют его 29 декабря. Вместо настоящей елки, как в прошлом году, установят искусственную за 25 млн рублей. Как пояснили в мэрии, после прошедших новогодних праздников стало ясно, что настоящая елка недолговечна, в сильный ветер может упасть и быстро теряет свой внешний вид при транспортировке. Как будут выглядеть ледовые скульптуры — в материале URA.RU.