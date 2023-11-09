На прощании с погибшим спикером свердловской думы ждут полтора десятка мэров

Виктор Ильин погиб в ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Церемонию прощания с погибшим председателем думы Североуральска (Свердловская область) Виктором Ильиным посетят полтора десятка глав городов региона. Траурное мероприятие назначено на 10 ноября.

«Ожидается, что церемонию прощания с Виктором Ивановичем посетят все главы и спикеры дум всех 15 муниципалитетов Северного управленческого округа. Не исключаем участие глав и других городов региона, депутатов заксобрания», — сказала корреспонденту URA.RU мэр Североуральска Светлана Миронова.

По ее словам, прощание с Ильиным пройдет 10 ноября на площади Мира в центре города. С 11:00 до 12:00 пройдет панихида, в 12:30 начнется отпевание в церкви Святых апостолов Петра и Павла. После этого траурная процессия отправится на местное кладбище.

Авария, в которой погиб Ильин, произошла утром 7 ноября на трассе Серов — Североуральск — Ивдель. Погибший вместе с супругой ехал в Екатеринбург. Навстречу им выехала легковушка, и произошло лобовое столкновение. Вероятный виновник аварии находится в реанимации, состояние супруги политика оценивается как тяжелое.

Гибель Ильина поменяет расклад политических сил в городе. По данным агентства URA.RU мэр Светлана Миронова попытается вернуть влияние на депутатов городской думы, назначив спикером своего человека — депутата Марину Ус.