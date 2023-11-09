Отец девочки, которую сотрудники «Уральских авиалиний» довели до слез, подаст в суд на Минтранс РФ

Отец пострадавшей от «Уральских авиалиний» девочки подаст в суд на Минтранс РФ
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, уральские авиалинии, аэропорт, зима, ural airlines, впп, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле, airbus a321 neo, airbus a321neo, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Из-за действий сотрудников «Уральских авиалиний» папа пострадавшей девочки затребует компенсацию Фото:

Отец 13-летней девочки, которую сотрудники «Уральских авиалиний» довели до слез, отказав пустить на рейс из-за превышения габаритов ручной клади, подаст в суд на Минтранс РФ. Несовершеннолетняя летела домой после соревнований по танцам. Инцидент произошел в аэропорту Сочи.

«Папа за потерю чемодана и потраченные нервы готов пройти по всем инстанциям. Мужчина готов доказывать свою правоту в суде и добиваться компенсаций в Минтрансе РФ», — пишет telegram-канал Mash на Мойке.

Редакция URA.RU обратилась в Минтранс РФ. Оперативный комментарий получить не удалось, так как на звонок корреспондента никто не ответил.

Работники «Уральских авиалиний» отказались пускать 13-летнюю девочку на рейс Сочи — Санкт-Петербург из-за того, что ее ручная кладь не проходила по габаритам. Девочка расплакалась из-за скандала, который возник в здании аэропорта Сочи. В итоге несовершеннолетняя улетела домой без одного чемодана. После этого Свердловская транспортная прокуратура начала проверку. В «Уральских авиалиниях» также проводят служебную проверку.

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Отец 13-летней девочки, которую сотрудники «Уральских авиалиний» довели до слез, отказав пустить на рейс из-за превышения габаритов ручной клади, подаст в суд на Минтранс РФ. Несовершеннолетняя летела домой после соревнований по танцам. Инцидент произошел в аэропорту Сочи. «Папа за потерю чемодана и потраченные нервы готов пройти по всем инстанциям. Мужчина готов доказывать свою правоту в суде и добиваться компенсаций в Минтрансе РФ», — пишет telegram-канал Mash на Мойке. Редакция URA.RU обратилась в Минтранс РФ. Оперативный комментарий получить не удалось, так как на звонок корреспондента никто не ответил. Работники «Уральских авиалиний» отказались пускать 13-летнюю девочку на рейс Сочи — Санкт-Петербург из-за того, что ее ручная кладь не проходила по габаритам. Девочка расплакалась из-за скандала, который возник в здании аэропорта Сочи. В итоге несовершеннолетняя улетела домой без одного чемодана. После этого Свердловская транспортная прокуратура начала проверку. В «Уральских авиалиниях» также проводят служебную проверку.
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