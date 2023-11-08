Тюменки стали реже избавляться от детей

В Тюмени снизилось число абортов

09 ноября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Число абортов в государственных и частных клиниках снижается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области за последние три года снизилось число абортов. Такие данные приводит департамент здравоохранения региона. Положительную социальную динамику по прерываниям беременностей отмечают и частные клиники. «В Тюменской области показатель абортов оценивается в отношении на 100 родившихся живыми. За 2021 год показатель составил 17,9, в 2022 году — 16,7. за девять месяцев 2023 года — 16,1», — сообщили URA.RU в депздраве. В частных клиниках также стали проводить меньше процедур по прерыванию беременностей. Так, в «Доктор А» URA.RU рассказали, что за 10 месяцев 2022 года там было проведено 349 абортов, тогда как за аналогичный период текущего года — 148. В сети «Доктор Арбитайло» также фиксируют незначительное, но снижение количества прерываний беременностей. В 2022 году врачи этих клиник провели 963 фармакологических аборта, а за 10 месяцев 2023-го — 790. Как ранее писало URA.RU, в настоящее время в России обсуждаются инициативы по запрету абортов. Авторы идей предлагают разрешить прерывать беременности только тогда, когда женщина была изнасилована, или же платить россиянкам за отказ от аборта.

В Тюменской области за последние три года снизилось число абортов. Такие данные приводит департамент здравоохранения региона. Положительную социальную динамику по прерываниям беременностей отмечают и частные клиники. «В Тюменской области показатель абортов оценивается в отношении на 100 родившихся живыми. За 2021 год показатель составил 17,9, в 2022 году — 16,7. за девять месяцев 2023 года — 16,1», — сообщили URA.RU в депздраве. В частных клиниках также стали проводить меньше процедур по прерыванию беременностей. Так, в «Доктор А» URA.RU рассказали, что за 10 месяцев 2022 года там было проведено 349 абортов, тогда как за аналогичный период текущего года — 148. В сети «Доктор Арбитайло» также фиксируют незначительное, но снижение количества прерываний беременностей. В 2022 году врачи этих клиник провели 963 фармакологических аборта, а за 10 месяцев 2023-го — 790. Как ранее писало URA.RU, в настоящее время в России обсуждаются инициативы по запрету абортов. Авторы идей предлагают разрешить прерывать беременности только тогда, когда женщина была изнасилована, или же платить россиянкам за отказ от аборта.