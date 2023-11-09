О чем Путин и Токаев договорились в Астане

Президенты России и Казахстана подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане
Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Казахстан по приглашению лидера страны Касым-Жомарта Токаева. Они провели двусторонние переговоры, в рамках которых был подписан план действий по сотрудничеству на ближайшие три года. URA.RU рассказывает об итогах встречи лидеров.
- Президенты России и Казахстана подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане и план действий по сотрудничеству на 2024—2026 годы;
- Россия считает Казахстан не просто своим союзником, а наиболее близким союзником, заявил Путин. По его словам, такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет;
- Токаев сказал, что казахстанско-российские отношения останутся незыблемыми и не подверженными какой-либо политической конъюнктуре. Он отметил, что страны являются стратегическими партнерами, между которыми нет принципиальных проблем;
- РФ и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики по строительству нескольких ТЭЦ. Речь идет о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск»;
- Путин заявил, что переговоры прошли в деловом ключе и были весьма результативными. Он добавил, что РФ и Казахстан успешно развивают связи в сфере мирного атома. К тому же, намерены углублять связи спецслужб для противодействия терроризму, включая вербовку и перемещение иностранных боевиков;
- Министры спорта подписали план мероприятий по развитию физической культуры;
- В ходе переговоров была подтверждена готовность РФ к углублению кооперации с Республикой в автопроме, сообщил Путин. К тому же Токаев поддержал создание в Казахстане филиалов российских учебных заведений с упором на технические вузы, Россия будет этому способствовать.
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