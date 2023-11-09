Предприятие «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») опубликовало фотографии первых в современной истории страны крытых вагонов. Их изготовили для Минобороны РФ. Вагон имеет наиболее эффективные коммерческие показатели среди аналогов.
«Крытый вагон с раздвижными дверями — принципиально новая продукция для Уралвагонзавода. Освоение такого типа вагона в производстве еще больше расширило компетенции предприятия. Благодаря эффективности данного изделия, на сегодняшний день оно уже имеет высокую востребованность. Мы открыты к сотрудничеству в этом сегменте», — пишет официальный телеграм-канал УралВагонЗавод — УВЗ, ссылаясь на слова и. о. заместителя генерального директора по гражданской продукции УВЗ Андрея Абакумова.
«Уралвагонзавод» — советская и российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин и железнодорожных вагонов. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. 11 октября УВЗ поставил Министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Участники СВО отмечают маневренность танков, изготовленных на уральском заводе.
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