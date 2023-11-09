«Уралвагонзавод» изготовил первые в истории России крытые вагоны для военных. Фото

09 ноября 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Крытые вагоны с раздвижными дверями имеют высокую востребованность Фото: telegram-канал УралВагонЗавод — УВЗ (https://t.me/uvznews/2548) Предприятие «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») опубликовало фотографии первых в современной истории страны крытых вагонов. Их изготовили для Минобороны РФ. Вагон имеет наиболее эффективные коммерческие показатели среди аналогов. «Крытый вагон с раздвижными дверями — принципиально новая продукция для Уралвагонзавода. Освоение такого типа вагона в производстве еще больше расширило компетенции предприятия. Благодаря эффективности данного изделия, на сегодняшний день оно уже имеет высокую востребованность. Мы открыты к сотрудничеству в этом сегменте», — пишет официальный телеграм-канал УралВагонЗавод — УВЗ, ссылаясь на слова и. о. заместителя генерального директора по гражданской продукции УВЗ Андрея Абакумова. «Уралвагонзавод» — советская и российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин и железнодорожных вагонов. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. 11 октября УВЗ поставил Министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Участники СВО отмечают маневренность танков, изготовленных на уральском заводе. Фото: telegram-канал УралВагонЗавод — УВЗ (https://t.me/uvznews/2548)

Предприятие «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») опубликовало фотографии первых в современной истории страны крытых вагонов. Их изготовили для Минобороны РФ. Вагон имеет наиболее эффективные коммерческие показатели среди аналогов. «Крытый вагон с раздвижными дверями — принципиально новая продукция для Уралвагонзавода. Освоение такого типа вагона в производстве еще больше расширило компетенции предприятия. Благодаря эффективности данного изделия, на сегодняшний день оно уже имеет высокую востребованность. Мы открыты к сотрудничеству в этом сегменте», — пишет официальный телеграм-канал УралВагонЗавод — УВЗ, ссылаясь на слова и. о. заместителя генерального директора по гражданской продукции УВЗ Андрея Абакумова. «Уралвагонзавод» — советская и российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин и железнодорожных вагонов. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. 11 октября УВЗ поставил Министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Участники СВО отмечают маневренность танков, изготовленных на уральском заводе.