Избирком передал мандат депутата пермского заксобрания Татьяне Абдуллиной

Татьяна Абдуллина работает во власти с 2012 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Избирательная комиссия Пермского края официально передала мандат депутата заксобрания бывшему вице-премьеру региона Татьяне Абдуллиной. Об этом избирком сообщил в своем telegram-канале. О том, что именно она является главным претендентом на мандат URA.RU сообщало в инсайдах.

«Избирательная комиссия приняла решение о передаче вакантного мандата Татьяне Абдуллиной, учитывая предложение президиума регионального политсовета „Единой России“, согласованного президиумом генсовета партии. Принято решение о регистрации Татьяны Абдуллиной в качестве избранного депутата и вручении ей соответствующего удостоверения», — сообщает ведомство.

Мандат депутата заксобрания освободился после скоропостижной смерти Александра Житникова. Он был первым номером в списке региональной группы «Единой России» «Суксунская №19». По закону мандат должен был перейти к трем другим членам группы, но все они написали отказы. Мандат стал плавающим. Татьяна Абдуллина была выдвинута под номером 2 в региональной группе «Березниковская № 15».

Абдуллина с июня 2012 года была министром социального развития региона. В 2017 году она заняла пост вице-премьера, но в ноябре 2020 года не вошла в новый состав правительства.