Бывший пермский вице-премьер вернулась в политику. Инсайд URA.RU подтвердился

Избирком передал мандат депутата пермского заксобрания Татьяне Абдуллиной
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Министр Абдуллина Пермь, Абдуллина
Татьяна Абдуллина работает во власти с 2012 года Фото:

Избирательная комиссия Пермского края официально передала мандат депутата заксобрания бывшему вице-премьеру региона Татьяне Абдуллиной. Об этом избирком сообщил в своем telegram-канале. О том, что именно она является главным претендентом на мандат URA.RU сообщало в инсайдах.

«Избирательная комиссия приняла решение о передаче вакантного мандата Татьяне Абдуллиной, учитывая предложение президиума регионального политсовета „Единой России“, согласованного президиумом генсовета партии. Принято решение о регистрации Татьяны Абдуллиной в качестве избранного депутата и вручении ей соответствующего удостоверения», — сообщает ведомство.

Мандат депутата заксобрания освободился после скоропостижной смерти Александра Житникова. Он был первым номером в списке региональной группы «Единой России» «Суксунская №19». По закону мандат должен был перейти к трем другим членам группы, но все они написали отказы. Мандат стал плавающим. Татьяна Абдуллина была выдвинута под номером 2 в региональной группе «Березниковская № 15».

Абдуллина с июня 2012 года была министром социального развития региона. В 2017 году она заняла пост вице-премьера, но в ноябре 2020 года не вошла в новый состав правительства.

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Избирательная комиссия Пермского края официально передала мандат депутата заксобрания бывшему вице-премьеру региона Татьяне Абдуллиной. Об этом избирком сообщил в своем telegram-канале. О том, что именно она является главным претендентом на мандат URA.RU сообщало в инсайдах. «Избирательная комиссия приняла решение о передаче вакантного мандата Татьяне Абдуллиной, учитывая предложение президиума регионального политсовета „Единой России“, согласованного президиумом генсовета партии. Принято решение о регистрации Татьяны Абдуллиной в качестве избранного депутата и вручении ей соответствующего удостоверения», — сообщает ведомство. Мандат депутата заксобрания освободился после скоропостижной смерти Александра Житникова. Он был первым номером в списке региональной группы «Единой России» «Суксунская №19». По закону мандат должен был перейти к трем другим членам группы, но все они написали отказы. Мандат стал плавающим. Татьяна Абдуллина была выдвинута под номером 2 в региональной группе «Березниковская № 15». Абдуллина с июня 2012 года была министром социального развития региона. В 2017 году она заняла пост вице-премьера, но в ноябре 2020 года не вошла в новый состав правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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