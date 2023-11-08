Коренным ямальцам предложили войти в совет при главе Салехарда

В ЯНАО начали принимать заявки в совет КМС при главе Салехарда Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) принимают заявки для вступления в совет коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщает администрация Салехарда в своем telegram-канале.

«В Салехарде стартовала заявочная кампания для вступления в совет коренных малочисленных народов севера при главе города. В совет входят 11 представителей коренных народов Севера, администрации города и глава Салехарда», — говорится в сообщении.

Членом совета может стать совершеннолетний гражданин, постоянно проживающий в Салехарде и относящийся к коренным малочисленным народам севера. Совет поможет выстроить диалог с органами власти и предприятиями по вопросам коренных малочисленных народов севера, ведущих традиционный образ жизни. Члены совета избираются на срок не более трех лет.