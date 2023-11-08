08 ноября 2023

Коренным ямальцам предложили войти в совет при главе Салехарда

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода.Салехард. 24 марта 2018 г, аборигены, национальная одежда, ненцы, кмнс, ханты
В ЯНАО начали принимать заявки в совет КМС при главе Салехарда Фото:

В Салехарде (ЯНАО) принимают заявки для вступления в совет коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщает администрация Салехарда в своем telegram-канале.

«В Салехарде стартовала заявочная кампания для вступления в совет коренных малочисленных народов севера при главе города. В совет входят 11 представителей коренных народов Севера, администрации города и глава Салехарда», — говорится в сообщении.

Членом совета может стать совершеннолетний гражданин, постоянно проживающий в Салехарде и относящийся к коренным малочисленным народам севера. Совет поможет выстроить диалог с органами власти и предприятиями по вопросам коренных малочисленных народов севера, ведущих традиционный образ жизни. Члены совета избираются на срок не более трех лет.

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В Салехарде (ЯНАО) принимают заявки для вступления в совет коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщает администрация Салехарда в своем telegram-канале. «В Салехарде стартовала заявочная кампания для вступления в совет коренных малочисленных народов севера при главе города. В совет входят 11 представителей коренных народов Севера, администрации города и глава Салехарда», — говорится в сообщении. Членом совета может стать совершеннолетний гражданин, постоянно проживающий в Салехарде и относящийся к коренным малочисленным народам севера. Совет поможет выстроить диалог с органами власти и предприятиями по вопросам коренных малочисленных народов севера, ведущих традиционный образ жизни. Члены совета избираются на срок не более трех лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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