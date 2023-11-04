04 ноября 2023
03 ноября 2023

Мэр Ситникова отчиталась о завершении работ на перекрестке в центре Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Строительство бассейна для студентов КГУ. Проспект Голикова. Курган, ремонт моста, проспект голикова, мост голикова
Перекресток временно закрывали для проведения ремонтных работ (архивное фото) Фото:

На перекрестке улиц Коли Мяготина — Зорге в центре Кургана завершили ремонтные работы. Об этом сообщила мэр города Елена Ситникова.

«В полночь были завершены работы на перекрестке Коли Мяготина — Зорге. Уложили нижний слой асфальта и заасфальтировали пешеходные переходы», — рассказала Ситникова в своем telegram-канале. По ее словам, практически завершены работы по перекладке сетей и продолжается благоустройство.

Ранее на перекрестке в щебенке застрял автобус ПАЗ. Помимо него, не могли проехать данный участок легковые автомобили и грузовики. Пересечение улиц Коли Мяготина и Рихарда Зорге закрывали на ремонт 4 ноября.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На перекрестке улиц Коли Мяготина — Зорге в центре Кургана завершили ремонтные работы. Об этом сообщила мэр города Елена Ситникова. «В полночь были завершены работы на перекрестке Коли Мяготина — Зорге. Уложили нижний слой асфальта и заасфальтировали пешеходные переходы», — рассказала Ситникова в своем telegram-канале. По ее словам, практически завершены работы по перекладке сетей и продолжается благоустройство. Ранее на перекрестке в щебенке застрял автобус ПАЗ. Помимо него, не могли проехать данный участок легковые автомобили и грузовики. Пересечение улиц Коли Мяготина и Рихарда Зорге закрывали на ремонт 4 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...