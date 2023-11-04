Мэр Ситникова отчиталась о завершении работ на перекрестке в центре Кургана

Перекресток временно закрывали для проведения ремонтных работ (архивное фото)
На перекрестке улиц Коли Мяготина — Зорге в центре Кургана завершили ремонтные работы. Об этом сообщила мэр города Елена Ситникова.
«В полночь были завершены работы на перекрестке Коли Мяготина — Зорге. Уложили нижний слой асфальта и заасфальтировали пешеходные переходы», — рассказала Ситникова в своем telegram-канале. По ее словам, практически завершены работы по перекладке сетей и продолжается благоустройство.
Ранее на перекрестке в щебенке застрял автобус ПАЗ. Помимо него, не могли проехать данный участок легковые автомобили и грузовики. Пересечение улиц Коли Мяготина и Рихарда Зорге закрывали на ремонт 4 ноября.
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