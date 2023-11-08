08 ноября 2023

Председатель СК России возьмется за тюменских мошенников

Александру Бастрыкину доложат о проверке по делу о мошенничествах в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом № 26 на улице Шаманова. Екатеринбург, милостыня, мелочь, подаяние, деньги, нищета, рубли, мелочь в руке
Пострадавшие тюменские пенсионеры отдали мошенникам последние сбережения и недовольны ходом следствия Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал передать следователям материалы уголовного дела о мошенничестве в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал «Следком».

«Информация прозвучала в эфире федерального телеканала. В Тюмени пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму денег, а также продала свое жилье. Есть критика в адрес расследования обстоятельств мошенничества, указывается на участие в преступной схеме риелтора, которая стала собственником ее квартиры. В связи с этим глава ведомства поручил руководителю регионального управления СКР Кублякову инициировать передачу материалов», — говорится в сообщении.

Проверка призвана установить все обстоятельства и тонкости дела. Ранее URA.RU рассказало, что Бастрыкина заинтересовали еще два дела в Тюмени: одно — о танцах на проезжей части, другое — о регулярных отключениях света в тюменском пригороде.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал передать следователям материалы уголовного дела о мошенничестве в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал «Следком». «Информация прозвучала в эфире федерального телеканала. В Тюмени пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму денег, а также продала свое жилье. Есть критика в адрес расследования обстоятельств мошенничества, указывается на участие в преступной схеме риелтора, которая стала собственником ее квартиры. В связи с этим глава ведомства поручил руководителю регионального управления СКР Кублякову инициировать передачу материалов», — говорится в сообщении. Проверка призвана установить все обстоятельства и тонкости дела. Ранее URA.RU рассказало, что Бастрыкина заинтересовали еще два дела в Тюмени: одно — о танцах на проезжей части, другое — о регулярных отключениях света в тюменском пригороде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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