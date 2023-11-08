Председатель СК России возьмется за тюменских мошенников

Александру Бастрыкину доложат о проверке по делу о мошенничествах в Тюмени

09 ноября 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Пострадавшие тюменские пенсионеры отдали мошенникам последние сбережения и недовольны ходом следствия Фото: Илья Московец © URA.RU Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал передать следователям материалы уголовного дела о мошенничестве в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал «Следком». «Информация прозвучала в эфире федерального телеканала. В Тюмени пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму денег, а также продала свое жилье. Есть критика в адрес расследования обстоятельств мошенничества, указывается на участие в преступной схеме риелтора, которая стала собственником ее квартиры. В связи с этим глава ведомства поручил руководителю регионального управления СКР Кублякову инициировать передачу материалов», — говорится в сообщении. Проверка призвана установить все обстоятельства и тонкости дела. Ранее URA.RU рассказало, что Бастрыкина заинтересовали еще два дела в Тюмени: одно — о танцах на проезжей части, другое — о регулярных отключениях света в тюменском пригороде.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал передать следователям материалы уголовного дела о мошенничестве в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал «Следком». «Информация прозвучала в эфире федерального телеканала. В Тюмени пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму денег, а также продала свое жилье. Есть критика в адрес расследования обстоятельств мошенничества, указывается на участие в преступной схеме риелтора, которая стала собственником ее квартиры. В связи с этим глава ведомства поручил руководителю регионального управления СКР Кублякову инициировать передачу материалов», — говорится в сообщении. Проверка призвана установить все обстоятельства и тонкости дела. Ранее URA.RU рассказало, что Бастрыкина заинтересовали еще два дела в Тюмени: одно — о танцах на проезжей части, другое — о регулярных отключениях света в тюменском пригороде.