Председатель СК России возьмется за тюменских мошенников

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал передать следователям материалы уголовного дела о мошенничестве в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал «Следком».
«Информация прозвучала в эфире федерального телеканала. В Тюмени пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму денег, а также продала свое жилье. Есть критика в адрес расследования обстоятельств мошенничества, указывается на участие в преступной схеме риелтора, которая стала собственником ее квартиры. В связи с этим глава ведомства поручил руководителю регионального управления СКР Кублякову инициировать передачу материалов», — говорится в сообщении.
Проверка призвана установить все обстоятельства и тонкости дела. Ранее URA.RU рассказало, что Бастрыкина заинтересовали еще два дела в Тюмени: одно — о танцах на проезжей части, другое — о регулярных отключениях света в тюменском пригороде.
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