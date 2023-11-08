Глава СК России проконтролирует дело о танцах на тюменских дорогах

09 ноября 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

В тюменском управлении ГИБДД сообщили, что установили всех фигурантов дела Фото: Сергей Русанов © URA.RU Председатель СК России Александр Бастрыкин проконтролирует ход дела, заведенного на восьмерых человек в Тюмени. Интерес главы Следкома вызвало дело о танцах на проезжей части, которые спровоцировали пробку, сообщает в telegram-канале информационный центр ведомства. «Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях участников дорожного движения в Тюмени. Внимание главы СК России обращено на публикации, что в Тюмени группа выходцев из Азербайджана перекрыла проезжую часть улицы легковыми автомобилями, устроив на ней танцы, и спровоцировав пробку», — говорится в сообщении. Тюменское управление СКР начало процессуальную проверку. В ближайшее время Бастрыкин ждет доклада о ее результате. Ранее URA.RU рассказало, что все фигуранты данного дела были установлены.

Председатель СК России Александр Бастрыкин проконтролирует ход дела, заведенного на восьмерых человек в Тюмени. Интерес главы Следкома вызвало дело о танцах на проезжей части, которые спровоцировали пробку, сообщает в telegram-канале информационный центр ведомства. «Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях участников дорожного движения в Тюмени. Внимание главы СК России обращено на публикации, что в Тюмени группа выходцев из Азербайджана перекрыла проезжую часть улицы легковыми автомобилями, устроив на ней танцы, и спровоцировав пробку», — говорится в сообщении. Тюменское управление СКР начало процессуальную проверку. В ближайшее время Бастрыкин ждет доклада о ее результате. Ранее URA.RU рассказало, что все фигуранты данного дела были установлены.