08 ноября 2023

Глава СК России проконтролирует дело о танцах на тюменских дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, гибдд, инспектор дпс
В тюменском управлении ГИБДД сообщили, что установили всех фигурантов дела Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин проконтролирует ход дела, заведенного на восьмерых человек в Тюмени. Интерес главы Следкома вызвало дело о танцах на проезжей части, которые спровоцировали пробку, сообщает в telegram-канале информационный центр ведомства.

«Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях участников дорожного движения в Тюмени. Внимание главы СК России обращено на публикации, что в Тюмени группа выходцев из Азербайджана перекрыла проезжую часть улицы легковыми автомобилями, устроив на ней танцы, и спровоцировав пробку», — говорится в сообщении.

Тюменское управление СКР начало процессуальную проверку. В ближайшее время Бастрыкин ждет доклада о ее результате. Ранее URA.RU рассказало, что все фигуранты данного дела были установлены.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин проконтролирует ход дела, заведенного на восьмерых человек в Тюмени. Интерес главы Следкома вызвало дело о танцах на проезжей части, которые спровоцировали пробку, сообщает в telegram-канале информационный центр ведомства. «Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях участников дорожного движения в Тюмени. Внимание главы СК России обращено на публикации, что в Тюмени группа выходцев из Азербайджана перекрыла проезжую часть улицы легковыми автомобилями, устроив на ней танцы, и спровоцировав пробку», — говорится в сообщении. Тюменское управление СКР начало процессуальную проверку. В ближайшее время Бастрыкин ждет доклада о ее результате. Ранее URA.RU рассказало, что все фигуранты данного дела были установлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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