ЦРУ и Моссад обсуждают трехдневную паузу: главное о палестино-израильском конфликте за день

FT: главы ЦРУ и Моссада обсуждают в Катаре возможность трехдневной гумпаузы

09 ноября 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Боевики палестинского движения ХАМАС потеряли контроль на севере Газы Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Руководители ЦРУ и Моссада ведут переговоры о трехдневной паузе в палестино-израильском конфликте. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 9 ноября. Трехсторонние переговоры между ЦРУ и Моссадом сосредоточены на трехдневной гуманитарной паузе в наступлении Израиля. Отмечается, что остановка боевых действий нужна для того, чтобы облегчить освобождение гражданских заложников, а также для доставки гуманитарной помощи;

Боевики палестинского движения ХАМАС потеряли контроль на севере Газы. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари. Он добавил, граждане уходят с территории, так как на юге есть безопасный район, где находится еда и вода;

Член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что США поддерживают военные действия Израиля, поэтому прекращение огня полностью зависит от решения Вашингтона. Он отметил, что у берегов Палестины находятся военные корабли США, а ЦАХАЛ активно использует американские беспилотники;

Палестине и Израилю нужно сменить руководство. Это даст странам шанс на мирное соглашение после окончания войны в секторе Газа. Об этом высказалась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон;

Премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе сообщил, что за прошедший месяц в стране погибло больше мирных жителей, чем за время украинского конфликта. Он подчеркнул, что данный показатель касается именно мирных жителей палестинского государства;

Высказывания министра по делам наследия Израиля Амихай Элияху о ядерном оружии подтверждают его наличие у страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа и могут являться угрозой геноцида;

ХАМАС не позволяет некоторым жителям Газы с двойным гражданством покинуть анклав, заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят. Он добавил, что к началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из сектора все готово, но нет согласия Израиля;

Детская больница Аль-Наср в секторе Газа подвергается неоднократным обстрелам со стороны ЦАХАЛ. Из-за обстрелов машины скорой помощи не могут добраться до больницы для эвакуации пострадавших, сообщил представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра.

Руководители ЦРУ и Моссада ведут переговоры о трехдневной паузе в палестино-израильском конфликте. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 9 ноября.