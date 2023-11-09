ЦРУ и Моссад обсуждают трехдневную паузу в конфликте Израиля и Палестины

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
Остановка боевых действий нужна для того, чтобы облегчить освобождение гражданских заложников, написали в газете Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Руководители ЦРУ и Моссада ведут переговоры о трехдневной паузе в палестино-израильском конфликте. Об этом написала британская газета Financial Times.

«Трехсторонние переговоры между директором ЦРУ Биллом Бернсом, Дэвидом Барни, главой Мосада, израильской разведывательной службы и официальными лицами Катара сосредоточены на трехдневной гуманитарной паузе в наступлении Израиля», — говорится в материале газеты. Отмечается, что остановка боевых действий нужна для того, чтобы облегчить освобождение гражданских заложников, а также для доставки гуманитарной помощи.

Обострение конфликта на Ближнем востоке началось 7 октября. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна не согласна на гуманитарную паузу в секторе Газа до того момента, как палестинское движение ХАМАС не освободит заложников, передает «Национальная служба новостей». Глава МИД Японии Еко Камикава отметила, что Страны «Группы семи» (G7) придерживаются принципа «два государства для двух народов», это единственный путь для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщило деловое издание «Взгляд».

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Руководители ЦРУ и Моссада ведут переговоры о трехдневной паузе в палестино-израильском конфликте. Об этом написала британская газета Financial Times. «Трехсторонние переговоры между директором ЦРУ Биллом Бернсом, Дэвидом Барни, главой Мосада, израильской разведывательной службы и официальными лицами Катара сосредоточены на трехдневной гуманитарной паузе в наступлении Израиля», — говорится в материале газеты. Отмечается, что остановка боевых действий нужна для того, чтобы облегчить освобождение гражданских заложников, а также для доставки гуманитарной помощи. Обострение конфликта на Ближнем востоке началось 7 октября. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна не согласна на гуманитарную паузу в секторе Газа до того момента, как палестинское движение ХАМАС не освободит заложников, передает «Национальная служба новостей». Глава МИД Японии Еко Камикава отметила, что Страны «Группы семи» (G7) придерживаются принципа «два государства для двух народов», это единственный путь для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщило деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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