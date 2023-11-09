Клинтон предложила сменить руководство Израиля и Палестины

09 ноября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

По словам Клинтон, смена руководства в Израиле и Палестине позволит получить шанс на заключение мирного соглашения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестине и Израилю нужно сменить руководство. Это даст странам шанс на мирное соглашение после окончания войны в секторе Газа. Об этом заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. «Нужно создать среду, в которой есть шанс оживить мирный процесс… Я думаю, что необходимо новое руководство над израильтянами и палестинцами, чтобы получать какой-то шанс на какое-то мирное соглашение», — передает Bloomberg слова Клинтон. С таким заявлением она выступила на организованном агентством экономическом форуме в Сингапуре. Бывший госсекретарь США добавила, что израильтянам придется принять решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о руководстве страной. Ранее газета Haaretz сообщила, что протестующие в Израиле собрались около резиденции Нетаньяху и требуют его отставки. Доверие к нынешнему премьер-министру страны за последние 20 лет снизилось до минимальных показателей, передает The Times of Israel. Причиной является то, что израильские спецслужбы упустили момент нападения боевиков ХАМАС на страну.

Палестине и Израилю нужно сменить руководство. Это даст странам шанс на мирное соглашение после окончания войны в секторе Газа. Об этом заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. «Нужно создать среду, в которой есть шанс оживить мирный процесс… Я думаю, что необходимо новое руководство над израильтянами и палестинцами, чтобы получать какой-то шанс на какое-то мирное соглашение», — передает Bloomberg слова Клинтон. С таким заявлением она выступила на организованном агентством экономическом форуме в Сингапуре. Бывший госсекретарь США добавила, что израильтянам придется принять решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о руководстве страной. Ранее газета Haaretz сообщила, что протестующие в Израиле собрались около резиденции Нетаньяху и требуют его отставки. Доверие к нынешнему премьер-министру страны за последние 20 лет снизилось до минимальных показателей, передает The Times of Israel. Причиной является то, что израильские спецслужбы упустили момент нападения боевиков ХАМАС на страну.