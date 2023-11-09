Клинтон предложила сменить руководство Израиля и Палестины

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По словам Клинтон, смена руководства в Израиле и Палестине позволит получить шанс на заключение мирного соглашения Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестине и Израилю нужно сменить руководство. Это даст странам шанс на мирное соглашение после окончания войны в секторе Газа. Об этом заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

«Нужно создать среду, в которой есть шанс оживить мирный процесс… Я думаю, что необходимо новое руководство над израильтянами и палестинцами, чтобы получать какой-то шанс на какое-то мирное соглашение», — передает Bloomberg слова Клинтон. С таким заявлением она выступила на организованном агентством экономическом форуме в Сингапуре. Бывший госсекретарь США добавила, что израильтянам придется принять решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о руководстве страной.

Ранее газета Haaretz сообщила, что протестующие в Израиле собрались около резиденции Нетаньяху и требуют его отставки. Доверие к нынешнему премьер-министру страны за последние 20 лет снизилось до минимальных показателей, передает The Times of Israel. Причиной является то, что израильские спецслужбы упустили момент нападения боевиков ХАМАС на страну.

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Палестине и Израилю нужно сменить руководство. Это даст странам шанс на мирное соглашение после окончания войны в секторе Газа. Об этом заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. «Нужно создать среду, в которой есть шанс оживить мирный процесс… Я думаю, что необходимо новое руководство над израильтянами и палестинцами, чтобы получать какой-то шанс на какое-то мирное соглашение», — передает Bloomberg слова Клинтон. С таким заявлением она выступила на организованном агентством экономическом форуме в Сингапуре. Бывший госсекретарь США добавила, что израильтянам придется принять решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о руководстве страной. Ранее газета Haaretz сообщила, что протестующие в Израиле собрались около резиденции Нетаньяху и требуют его отставки. Доверие к нынешнему премьер-министру страны за последние 20 лет снизилось до минимальных показателей, передает The Times of Israel. Причиной является то, что израильские спецслужбы упустили момент нападения боевиков ХАМАС на страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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