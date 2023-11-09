В США участились случаи арестов россиян

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Россияне все чаще стали попадать под арест в США, заявил Сергей Рябков Фото:

Количество случаев задержания россиян в Соединенных Штатах возрастает. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков

«Случаи арестов граждан РФ в США участились», — передает слова Рябкова RTVI. Он добавил, что министерство иностранных дел призывает граждан России проявлять осторожность при путешествиях за границу.

Известно несколько громких случаев арестов россиян. Гражданин России Вадим Конощенок был экстрадирован из Эстонии в США по обвинению в контрабанде американских технологий и боеприпасов двойного назначения для ВПК РФ. Также сообщалось о выдаче ордера на арест россиянина Владислава Осипова по обвинению в попытке вывода из-под санкций яхты предпринимателя Виктора Вексельберга. Также в США арестованы четыре гражданина России по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения для поставок вооружений РФ, передает Life.

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Количество случаев задержания россиян в Соединенных Штатах возрастает. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков «Случаи арестов граждан РФ в США участились», — передает слова Рябкова RTVI. Он добавил, что министерство иностранных дел призывает граждан России проявлять осторожность при путешествиях за границу. Известно несколько громких случаев арестов россиян. Гражданин России Вадим Конощенок был экстрадирован из Эстонии в США по обвинению в контрабанде американских технологий и боеприпасов двойного назначения для ВПК РФ. Также сообщалось о выдаче ордера на арест россиянина Владислава Осипова по обвинению в попытке вывода из-под санкций яхты предпринимателя Виктора Вексельберга. Также в США арестованы четыре гражданина России по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения для поставок вооружений РФ, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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