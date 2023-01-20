20 января 2023

США выдали ордер на арест россиянина за сокрытие яхты Вексельберга

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На арест россиянина, пытавшегося вывести яхту Вексельберга из-под санкций, выдан ордер Фото:
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Соединенные Штаты выдали ордер на арест россиянина Владислава Осипова. Ему предъявлены обвинения в попытке вывода из-под санкций яхты предпринимателя Виктора Вексельберга. Об этом сообщили в министерстве юстиции США.

«Осипов совместно с британцем Ричардом Мастерсом пытались скрыть принадлежность яхты „Танго“ Вексельбергу, в отношении которого действуют американские санкции, и обеспечить ее эксплуатацию через компании и финансовую систему США», — утверждает следствие, слова приводятся на официальном сайте ведомства. Стоимость яхты «Танго» оценивается в 90 млн долларов.

Яхта Вексельберга «Танго» была задержана в Испании на Балеарских островах по запросу штатов в прошлом году. Сам Вексельберг и его группа «Ренова» оказались под санкциями еще в 2018 году, американским гражданам было запрещено вести какой-либо бизнес с фигурантами санкционного списка, передает RT. Тогда Вексельберг заявил о блокировке на его счетах полутора миллиардов долларов из-за введенных США против него санкций.

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Соединенные Штаты выдали ордер на арест россиянина Владислава Осипова. Ему предъявлены обвинения в попытке вывода из-под санкций яхты предпринимателя Виктора Вексельберга. Об этом сообщили в министерстве юстиции США. «Осипов совместно с британцем Ричардом Мастерсом пытались скрыть принадлежность яхты „Танго“ Вексельбергу, в отношении которого действуют американские санкции, и обеспечить ее эксплуатацию через компании и финансовую систему США», — утверждает следствие, слова приводятся на официальном сайте ведомства. Стоимость яхты «Танго» оценивается в 90 млн долларов. Яхта Вексельберга «Танго» была задержана в Испании на Балеарских островах по запросу штатов в прошлом году. Сам Вексельберг и его группа «Ренова» оказались под санкциями еще в 2018 году, американским гражданам было запрещено вести какой-либо бизнес с фигурантами санкционного списка, передает RT. Тогда Вексельберг заявил о блокировке на его счетах полутора миллиардов долларов из-за введенных США против него санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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