США выдали ордер на арест россиянина за сокрытие яхты Вексельберга

Соединенные Штаты выдали ордер на арест россиянина Владислава Осипова. Ему предъявлены обвинения в попытке вывода из-под санкций яхты предпринимателя Виктора Вексельберга. Об этом сообщили в министерстве юстиции США.
«Осипов совместно с британцем Ричардом Мастерсом пытались скрыть принадлежность яхты „Танго“ Вексельбергу, в отношении которого действуют американские санкции, и обеспечить ее эксплуатацию через компании и финансовую систему США», — утверждает следствие, слова приводятся на официальном сайте ведомства. Стоимость яхты «Танго» оценивается в 90 млн долларов.
Яхта Вексельберга «Танго» была задержана в Испании на Балеарских островах по запросу штатов в прошлом году. Сам Вексельберг и его группа «Ренова» оказались под санкциями еще в 2018 году, американским гражданам было запрещено вести какой-либо бизнес с фигурантами санкционного списка, передает RT. Тогда Вексельберг заявил о блокировке на его счетах полутора миллиардов долларов из-за введенных США против него санкций.
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Соединенные Штаты выдали ордер на арест россиянина Владислава Осипова. Ему предъявлены обвинения в попытке вывода из-под санкций яхты предпринимателя Виктора Вексельберга. Об этом сообщили в министерстве юстиции США. «Осипов совместно с британцем Ричардом Мастерсом пытались скрыть принадлежность яхты „Танго“ Вексельбергу, в отношении которого действуют американские санкции, и обеспечить ее эксплуатацию через компании и финансовую систему США», — утверждает следствие, слова приводятся на официальном сайте ведомства. Стоимость яхты «Танго» оценивается в 90 млн долларов. Яхта Вексельберга «Танго» была задержана в Испании на Балеарских островах по запросу штатов в прошлом году. Сам Вексельберг и его группа «Ренова» оказались под санкциями еще в 2018 году, американским гражданам было запрещено вести какой-либо бизнес с фигурантами санкционного списка, передает RT. Тогда Вексельберг заявил о блокировке на его счетах полутора миллиардов долларов из-за введенных США против него санкций.