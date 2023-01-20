США выдали ордер на арест россиянина за сокрытие яхты Вексельберга

21 января 2023 в 02:11 Размер текста - 17 +

На арест россиянина, пытавшегося вывести яхту Вексельберга из-под санкций, выдан ордер Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Соединенные Штаты выдали ордер на арест россиянина Владислава Осипова. Ему предъявлены обвинения в попытке вывода из-под санкций яхты предпринимателя Виктора Вексельберга. Об этом сообщили в министерстве юстиции США. «Осипов совместно с британцем Ричардом Мастерсом пытались скрыть принадлежность яхты „Танго“ Вексельбергу, в отношении которого действуют американские санкции, и обеспечить ее эксплуатацию через компании и финансовую систему США», — утверждает следствие, слова приводятся на официальном сайте ведомства. Стоимость яхты «Танго» оценивается в 90 млн долларов. Яхта Вексельберга «Танго» была задержана в Испании на Балеарских островах по запросу штатов в прошлом году. Сам Вексельберг и его группа «Ренова» оказались под санкциями еще в 2018 году, американским гражданам было запрещено вести какой-либо бизнес с фигурантами санкционного списка, передает RT. Тогда Вексельберг заявил о блокировке на его счетах полутора миллиардов долларов из-за введенных США против него санкций.

Соединенные Штаты выдали ордер на арест россиянина Владислава Осипова. Ему предъявлены обвинения в попытке вывода из-под санкций яхты предпринимателя Виктора Вексельберга. Об этом сообщили в министерстве юстиции США. «Осипов совместно с британцем Ричардом Мастерсом пытались скрыть принадлежность яхты „Танго“ Вексельбергу, в отношении которого действуют американские санкции, и обеспечить ее эксплуатацию через компании и финансовую систему США», — утверждает следствие, слова приводятся на официальном сайте ведомства. Стоимость яхты «Танго» оценивается в 90 млн долларов. Яхта Вексельберга «Танго» была задержана в Испании на Балеарских островах по запросу штатов в прошлом году. Сам Вексельберг и его группа «Ренова» оказались под санкциями еще в 2018 году, американским гражданам было запрещено вести какой-либо бизнес с фигурантами санкционного списка, передает RT. Тогда Вексельберг заявил о блокировке на его счетах полутора миллиардов долларов из-за введенных США против него санкций.