Россиянина отправили на суд США из-за тайной помощи родине

Минюст США объявил об экстрадиции россиянина Конощенка из Эстонии

14 июля 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Россиянина будут судить в Нью-Йорке, сообщил Минюст Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гражданин России Вадим Конощенок был экстрадирован из Эстонии в США для судебного разбирательства по обвинению в контрабанде американских технологии и боеприпасов двойного назначения для ВПК РФ. Об этом сообщил Минюст. «Конощенок, гражданин России, был арестован в Эстонии на основании ордера на предварительный арест, выданного в Восточном округе Нью-Йорка, и экстрадирован из Эстонии в США 13 июля 2023 года», — говорится в сообщении Министерства юстиции. Там указано, что Конощенок предстанет перед судом уже 14 июля. В США его обвиняют в контрабанде секретной электроники и боеприпасов американского производства в пользу российских Вооруженных сил. Отмечается, что обвиняемый якобы нарушал экспортный контроль, санкционные запреты и другие ограничения. Вадима Конощенка обвинили в помощи России в декабре 2022 года. Аналогичное обвинение было выдвинуто еще четырем россиянам и двум гражданам США.

Гражданин России Вадим Конощенок был экстрадирован из Эстонии в США для судебного разбирательства по обвинению в контрабанде американских технологии и боеприпасов двойного назначения для ВПК РФ. Об этом сообщил Минюст. «Конощенок, гражданин России, был арестован в Эстонии на основании ордера на предварительный арест, выданного в Восточном округе Нью-Йорка, и экстрадирован из Эстонии в США 13 июля 2023 года», — говорится в сообщении Министерства юстиции. Там указано, что Конощенок предстанет перед судом уже 14 июля. В США его обвиняют в контрабанде секретной электроники и боеприпасов американского производства в пользу российских Вооруженных сил. Отмечается, что обвиняемый якобы нарушал экспортный контроль, санкционные запреты и другие ограничения. Вадима Конощенка обвинили в помощи России в декабре 2022 года. Аналогичное обвинение было выдвинуто еще четырем россиянам и двум гражданам США.