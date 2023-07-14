Россиянина отправили на суд США из-за тайной помощи родине

Минюст США объявил об экстрадиции россиянина Конощенка из Эстонии
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Россиянина будут судить в Нью-Йорке, сообщил Минюст Фото:

Гражданин России Вадим Конощенок был экстрадирован из Эстонии в США для судебного разбирательства по обвинению в контрабанде американских технологии и боеприпасов двойного назначения для ВПК РФ. Об этом сообщил Минюст.

«Конощенок, гражданин России, был арестован в Эстонии на основании ордера на предварительный арест, выданного в Восточном округе Нью-Йорка, и экстрадирован из Эстонии в США 13 июля 2023 года», — говорится в сообщении Министерства юстиции. Там указано, что Конощенок предстанет перед судом уже 14 июля.

В США его обвиняют в контрабанде секретной электроники и боеприпасов американского производства в пользу российских Вооруженных сил. Отмечается, что обвиняемый якобы нарушал экспортный контроль, санкционные запреты и другие ограничения.

Вадима Конощенка обвинили в помощи России в декабре 2022 года. Аналогичное обвинение было выдвинуто еще четырем россиянам и двум гражданам США.

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Гражданин России Вадим Конощенок был экстрадирован из Эстонии в США для судебного разбирательства по обвинению в контрабанде американских технологии и боеприпасов двойного назначения для ВПК РФ. Об этом сообщил Минюст. «Конощенок, гражданин России, был арестован в Эстонии на основании ордера на предварительный арест, выданного в Восточном округе Нью-Йорка, и экстрадирован из Эстонии в США 13 июля 2023 года», — говорится в сообщении Министерства юстиции. Там указано, что Конощенок предстанет перед судом уже 14 июля. В США его обвиняют в контрабанде секретной электроники и боеприпасов американского производства в пользу российских Вооруженных сил. Отмечается, что обвиняемый якобы нарушал экспортный контроль, санкционные запреты и другие ограничения. Вадима Конощенка обвинили в помощи России в декабре 2022 года. Аналогичное обвинение было выдвинуто еще четырем россиянам и двум гражданам США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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