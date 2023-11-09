Reuters: Россия поменяла правила игры в противостоянии беспилотников

09 ноября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Российские беспилотники всегда находятся в воздухе, они используются для наблюдения, разведки и нанесения ударов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия поменяла правила игры в противостоянии беспилотников в ходе украинского конфликта. Об этом написало издание Reuters, ссылаясь на украинских военнослужащих. «Дроны меняют правила игры <…>. Если мы все испортим, все будет сложно», — сказал командир взвода беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины с позывным «Комрад», его слова приводятся в материале издания. Он добавил, что российские беспилотники всегда находятся в воздухе, они используются для наблюдения, разведки и нанесения ударов. В статье отмечают, украинские военные, управляющие небольшими и дешевыми ударными беспилотниками, опасаются, что Вооруженные силы РФ опережают их в использовании дронов. Москва вкладывает деньги и ресурсы в свой сектор БПЛА, заключили в материале. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что объем инвестиций в отрасль беспилотных летательных аппаратов составит 1 триллион рублей. Он назвал это направление перспективным и важнейшим в деятельности России. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что российские беспилотники «Орлан» и «Ланцет» представляют серьезную угрозу для ВСУ, передает «Национальная служба новостей».

Россия поменяла правила игры в противостоянии беспилотников в ходе украинского конфликта. Об этом написало издание Reuters, ссылаясь на украинских военнослужащих. «Дроны меняют правила игры <…>. Если мы все испортим, все будет сложно», — сказал командир взвода беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины с позывным «Комрад», его слова приводятся в материале издания. Он добавил, что российские беспилотники всегда находятся в воздухе, они используются для наблюдения, разведки и нанесения ударов. В статье отмечают, украинские военные, управляющие небольшими и дешевыми ударными беспилотниками, опасаются, что Вооруженные силы РФ опережают их в использовании дронов. Москва вкладывает деньги и ресурсы в свой сектор БПЛА, заключили в материале. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что объем инвестиций в отрасль беспилотных летательных аппаратов составит 1 триллион рублей. Он назвал это направление перспективным и важнейшим в деятельности России. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что российские беспилотники «Орлан» и «Ланцет» представляют серьезную угрозу для ВСУ, передает «Национальная служба новостей».