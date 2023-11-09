Reuters: Россия поменяла правила игры в противостоянии беспилотников

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Иннопром 2023. Екатеринбург, бпла, беспилотник, бла, дрон
Российские беспилотники всегда находятся в воздухе, они используются для наблюдения, разведки и нанесения ударов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия поменяла правила игры в противостоянии беспилотников в ходе украинского конфликта. Об этом написало издание Reuters, ссылаясь на украинских военнослужащих.

«Дроны меняют правила игры <…>. Если мы все испортим, все будет сложно», — сказал командир взвода беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины с позывным «Комрад», его слова приводятся в материале издания. Он добавил, что российские беспилотники всегда находятся в воздухе, они используются для наблюдения, разведки и нанесения ударов.

В статье отмечают, украинские военные, управляющие небольшими и дешевыми ударными беспилотниками, опасаются, что Вооруженные силы РФ опережают их в использовании дронов. Москва вкладывает деньги и ресурсы в свой сектор БПЛА, заключили в материале.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что объем инвестиций в отрасль беспилотных летательных аппаратов составит 1 триллион рублей. Он назвал это направление перспективным и важнейшим в деятельности России. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что российские беспилотники «Орлан» и «Ланцет» представляют серьезную угрозу для ВСУ, передает «Национальная служба новостей».

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Россия поменяла правила игры в противостоянии беспилотников в ходе украинского конфликта. Об этом написало издание Reuters, ссылаясь на украинских военнослужащих. «Дроны меняют правила игры <…>. Если мы все испортим, все будет сложно», — сказал командир взвода беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины с позывным «Комрад», его слова приводятся в материале издания. Он добавил, что российские беспилотники всегда находятся в воздухе, они используются для наблюдения, разведки и нанесения ударов. В статье отмечают, украинские военные, управляющие небольшими и дешевыми ударными беспилотниками, опасаются, что Вооруженные силы РФ опережают их в использовании дронов. Москва вкладывает деньги и ресурсы в свой сектор БПЛА, заключили в материале. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что объем инвестиций в отрасль беспилотных летательных аппаратов составит 1 триллион рублей. Он назвал это направление перспективным и важнейшим в деятельности России. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что российские беспилотники «Орлан» и «Ланцет» представляют серьезную угрозу для ВСУ, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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