Куда поехать с детьми зимой

Сочи и Петербург названы лучшими направлениями для зимних путешествий с детьми

10 ноября 2023 в 09:15 Размер текста - 17 +

В Сочи с детьми можно прокатиться на лыжах, а в Санкт-Петербурге посетить театр Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лучшими направлениями для зимних путешествий с детьми названы Санкт-Петербург и Сочи. Главный редактор ПСЖР — журнала о путешествиях от «Авиасейлс» — Виталий Волк рассказал, какие еще города и комплексы можно посетить с детьми и сколько будет стоить перелет. Калининград . Даже в непредсказуемую погоду в зимний период будет интересно посетить Кафедральный собор XIV века, в котором можно услышать звучание самого большого органа в мире. Кроме того, стоит постить остров Иммануила Канта и музей Мирового океана. Подобные оригинальные экспонаты не увидеть даже в Москве. Для детей в качестве необычной локации станет замок-отель «Нессельбек». В нем проходят театрализованные представления, рыцарские турниры и фаер-шоу. Для прогулок подойдет парк аттракционов «Юность» и Ботанический сад. В период с ноября по январь самые дешевые билеты из столицы в Калининград выйдут по стоимости в 3200-3400 рублей.

. Даже в непредсказуемую погоду в зимний период будет интересно посетить Кафедральный собор XIV века, в котором можно услышать звучание самого большого органа в мире. Кроме того, стоит постить остров Иммануила Канта и музей Мирового океана. Подобные оригинальные экспонаты не увидеть даже в Москве. Для детей в качестве необычной локации станет замок-отель «Нессельбек». В нем проходят театрализованные представления, рыцарские турниры и фаер-шоу. Для прогулок подойдет парк аттракционов «Юность» и Ботанический сад. В период с ноября по январь самые дешевые билеты из столицы в Калининград выйдут по стоимости в 3200-3400 рублей. Сочи . Здесь с детьми можно отправиться в океанариум Sochi Discovery World Aquarium. Также в течение всего года в городе работают аквапарки в поселке Лоо и в горном Эсто-Садке. По словам Волка, что в ноябре в Сочи открывается сезон на горнолыжных курортах. На Красной Поляне расположен каток под открытым небом. Прокат детских коньков стоит 250 рублей, а взрослых — 350 рублей. Кроме того, любителям пеших прогулок приглянется тропа здоровья «Терренкур». Как отметил эксперт, в зимний период авиабилеты стоят значительно дешевле, нежели летом. К примеру, с ноября по январь перелет из Москвы в Сочи будет стоить от 3860 рублей.

. Здесь с детьми можно отправиться в океанариум Sochi Discovery World Aquarium. Также в течение всего года в городе работают аквапарки в поселке Лоо и в горном Эсто-Садке. По словам Волка, что в ноябре в Сочи открывается сезон на горнолыжных курортах. На Красной Поляне расположен каток под открытым небом. Прокат детских коньков стоит 250 рублей, а взрослых — 350 рублей. Кроме того, любителям пеших прогулок приглянется тропа здоровья «Терренкур». Как отметил эксперт, в зимний период авиабилеты стоят значительно дешевле, нежели летом. К примеру, с ноября по январь перелет из Москвы в Сочи будет стоить от 3860 рублей. Санкт-Петербург. В городе можно посетить Кунсткамеру, Эрмитаж и Русский музей. Также можно отправиться в Царское Село на лыжные трассы и прокатиться на санках или ватрушках. Детям будет интересно провести время на самом большом катке города на Елагином острове. Кроме того, катки расположены у Флагштока, в Новой Голландии и в Севкабеле. Как отметил Волк, стоит посетить галерею KGallery. В ней размещены шедевры советского и русского искусства, а также открывается вид на Фонтанку. Помимо музеев следует посетить театральные представления. В Северной столице в зимний период в театрах подготовлена особенно богатая программа. «Зимой петербургские театры готовят большую программу, и кроме Большого драматического и Александринского театров можно отправиться всей семьей в театр Комиссаржевской, где ставят классику для всех возрастов. А в лютеранской церкви „Анненкирхе“ проводятся выставки и концерты», — передает слова Волка газета «Известия». Дешевле всего из Москвы можно отправиться на самолете или сапсане. Стоимость обоих не сильно отличается. На «Сапсане» можно добраться за 2660 рублей, а на самолете — за 2950 рублей. В период декабря стоимость билетов на «Сапсан» будет начинаться от 2210 рублей, а авиабилеты выйдут в 2400 рублей. Шерегеш также является одним из горнолыжных направлений. С детьми здесь можно отправиться в «Йети-Парк». В нем расскажут об истории мифического существа, а также проведут интересные мастер-классы. Кроме того, в Шерегеше можно прокатиться на санках, освоить сноуборд и лыжи. На территории комплекса также расположены аттракционы и парк развлечений «Перевернутый дом». Волк отметил, что ближайший аэропорт находится в Новокузнецке. От него есть возможность добраться на машине и на автобусе, который ходит три раза в день. В ноябре билеты из столицы в Новокузнецк стоят от 8310 рублей. А в декабрьский период стоимость будет начинаться от 6900 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лучшими направлениями для зимних путешествий с детьми названы Санкт-Петербург и Сочи. Главный редактор ПСЖР — журнала о путешествиях от «Авиасейлс» — Виталий Волк рассказал, какие еще города и комплексы можно посетить с детьми и сколько будет стоить перелет. Как отметил Волк, стоит посетить галерею KGallery. В ней размещены шедевры советского и русского искусства, а также открывается вид на Фонтанку. Помимо музеев следует посетить театральные представления. В Северной столице в зимний период в театрах подготовлена особенно богатая программа. Дешевле всего из Москвы можно отправиться на самолете или сапсане. Стоимость обоих не сильно отличается. На «Сапсане» можно добраться за 2660 рублей, а на самолете — за 2950 рублей. В период декабря стоимость билетов на «Сапсан» будет начинаться от 2210 рублей, а авиабилеты выйдут в 2400 рублей. Шерегеш также является одним из горнолыжных направлений. С детьми здесь можно отправиться в «Йети-Парк». В нем расскажут об истории мифического существа, а также проведут интересные мастер-классы. Кроме того, в Шерегеше можно прокатиться на санках, освоить сноуборд и лыжи. На территории комплекса также расположены аттракционы и парк развлечений «Перевернутый дом». Волк отметил, что ближайший аэропорт находится в Новокузнецке. От него есть возможность добраться на машине и на автобусе, который ходит три раза в день. В ноябре билеты из столицы в Новокузнецк стоят от 8310 рублей. А в декабрьский период стоимость будет начинаться от 6900 рублей.