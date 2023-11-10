Как взыскать с квартирантов ущерб за порчу имущества

Юрист Гукова посоветовала тщательно готовить договор аренды при сдаче квартиры

10 ноября 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Чтобы получить компенсацию за порчу своей невидимости, нужно иметь договор аренды Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Для взыскания компенсации с квартирантов нужно иметь договор аренды, в котором будут прописаны пункты об обязанностях квартиранта и залоге. А также пункты о возмещении затрат со стороны арендатора и страховании квартиры. Об этом сообщила основатель юридической компании GAP Ирина Гукова. «Для владельцев недвижимости важным фактором является сохранность ремонта. Арендодатель может внести в договор пункт об обязанности арендатора возместить затраты на ремонт по завершении проживания», — передает слова Гуковой «Известия». Чтобы снизить риск ущерба от неаккуратных квартирантов, арендодатели вводят залог. Также совместно с квартирой при предоставлении в аренду мебели и бытовой техники в договор следует внести перечень предметов, находящихся в квартире. Нужно зафиксировать их исправность и сделать опись. Съемщик квартиры будет обязан подписать этот документ. После окончания аренды документ передается арендодателю вместе с имуществом.

Также нужно внести в договор пункт, в котором будет указана обязанность квартиранта уведомлять арендодателя о возникновении каких-либо проблем с имуществом в квартире. Подобное позволит владельцу недвижимости избежать ситуаций, в которых съемщик будет утверждать о поломке прибора еще до начала аренды. При наличии такого пункта возмещение ущерба по ремонту техники и жилплощади ложится на арендатора.

Кроме того, в договор необходимо включить пункт о необходимости страхования квартиры. Нужно указать минимальный размер выплаты для компенсации нанесенного ущерба. Также обязательным к включению в перечень пунктов в договоре является проведение проверки квартиры перед выездом съемщика. С помощью этого будет зафиксирован ущерб. При наличии договора аренды вопросы, которые связаны с нанесенным недвижимости ущербом, можно решить в досудебном порядке. В качестве доказательств суд может принять фото квартиры «до/после». Арендодателю понадобятся услуги оценщика для подтверждения объемов нанесенного ущерба.

Для взыскания компенсации с квартирантов нужно иметь договор аренды, в котором будут прописаны пункты об обязанностях квартиранта и залоге. А также пункты о возмещении затрат со стороны арендатора и страховании квартиры. Об этом сообщила основатель юридической компании GAP Ирина Гукова. «Для владельцев недвижимости важным фактором является сохранность ремонта. Арендодатель может внести в договор пункт об обязанности арендатора возместить затраты на ремонт по завершении проживания», — передает слова Гуковой «Известия».