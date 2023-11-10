Полиция перекрыла движение на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО

10 ноября 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Движение перекрыли из-за гололеда Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полиция из-за гололеда перекрыла движение на «трассе смерти» ведущей из Тюмени в ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МВД по Югре. «С 578 по 698 км автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ ограничено движение для всех видов транспортных средств. Это связано со сложными дорожными условиями, обледенением на проезжей части и образованием так называемого „стекловидного льда“ на асфальте», — сообщили в ведомстве. Полиция ХМАО настоятельно рекомендует водителям на время отказаться от поездок. «Госавтоинспекция Югры рекомендует автомобилистам до улучшения погодных и дорожных условий отложить загородные поездки», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что полиция перекрыла движение на автодороге, ведущей из Сургута в Лянтор. Причиной стали плохие погодные условия.

Полиция из-за гололеда перекрыла движение на «трассе смерти» ведущей из Тюмени в ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МВД по Югре. «С 578 по 698 км автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ ограничено движение для всех видов транспортных средств. Это связано со сложными дорожными условиями, обледенением на проезжей части и образованием так называемого „стекловидного льда“ на асфальте», — сообщили в ведомстве. Полиция ХМАО настоятельно рекомендует водителям на время отказаться от поездок. «Госавтоинспекция Югры рекомендует автомобилистам до улучшения погодных и дорожных условий отложить загородные поездки», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что полиция перекрыла движение на автодороге, ведущей из Сургута в Лянтор. Причиной стали плохие погодные условия.