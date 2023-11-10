Полиция перекрыла движение на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО

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Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, зима, шоссе, асфальт, трасса, дорога
Движение перекрыли из-за гололеда Фото:

Полиция из-за гололеда перекрыла движение на «трассе смерти» ведущей из Тюмени в ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МВД по Югре.

«С 578 по 698 км автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ ограничено движение для всех видов транспортных средств. Это связано со сложными дорожными условиями, обледенением на проезжей части и образованием так называемого „стекловидного льда“ на асфальте», — сообщили в ведомстве.

Полиция ХМАО настоятельно рекомендует водителям на время отказаться от поездок. «Госавтоинспекция Югры рекомендует автомобилистам до улучшения погодных и дорожных условий отложить загородные поездки», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция перекрыла движение на автодороге, ведущей из Сургута в Лянтор. Причиной стали плохие погодные условия.

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Полиция из-за гололеда перекрыла движение на «трассе смерти» ведущей из Тюмени в ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МВД по Югре. «С 578 по 698 км автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ ограничено движение для всех видов транспортных средств. Это связано со сложными дорожными условиями, обледенением на проезжей части и образованием так называемого „стекловидного льда“ на асфальте», — сообщили в ведомстве. Полиция ХМАО настоятельно рекомендует водителям на время отказаться от поездок. «Госавтоинспекция Югры рекомендует автомобилистам до улучшения погодных и дорожных условий отложить загородные поездки», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что полиция перекрыла движение на автодороге, ведущей из Сургута в Лянтор. Причиной стали плохие погодные условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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