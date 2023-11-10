Два спецборта прибыли в Каир для эвакуации россиян из сектора Газа

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Ожидается, что россияне покинут анклав 10 ноября Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Для эвакуации российских граждан и граждан стран СНГ из сектора Газа в Каир (столица Египта) прилетели два спецборта. Об этом рассказал местный чиновник, который знаком с ситуацией.

«На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа», — рассказал собеседник РИА Новости. По его словам, скоро в Каир прибудет и третье воздушное судно.

Ожидается, что первые россияне покинут сектор Газа 10 ноября. Они пройдут через КПП «Рафах», который находится на границе анклава и Египта. При этом покинуть сектор Газа хотят свыше 500 россиян. Дело в том, что военные Израиля уже вошли в анклав и держат Газу в окружении, пишет телеканал 360.

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Для эвакуации российских граждан и граждан стран СНГ из сектора Газа в Каир (столица Египта) прилетели два спецборта. Об этом рассказал местный чиновник, который знаком с ситуацией. «На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа», — рассказал собеседник РИА Новости. По его словам, скоро в Каир прибудет и третье воздушное судно. Ожидается, что первые россияне покинут сектор Газа 10 ноября. Они пройдут через КПП «Рафах», который находится на границе анклава и Египта. При этом покинуть сектор Газа хотят свыше 500 россиян. Дело в том, что военные Израиля уже вошли в анклав и держат Газу в окружении, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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