Два спецборта прибыли в Каир для эвакуации россиян из сектора Газа

Для эвакуации российских граждан и граждан стран СНГ из сектора Газа в Каир (столица Египта) прилетели два спецборта. Об этом рассказал местный чиновник, который знаком с ситуацией.
«На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа», — рассказал собеседник РИА Новости. По его словам, скоро в Каир прибудет и третье воздушное судно.
Ожидается, что первые россияне покинут сектор Газа 10 ноября. Они пройдут через КПП «Рафах», который находится на границе анклава и Египта. При этом покинуть сектор Газа хотят свыше 500 россиян. Дело в том, что военные Израиля уже вошли в анклав и держат Газу в окружении, пишет телеканал 360.
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