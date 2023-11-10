Свыше 500 россиян готовы покинуть опасный сектор Газа

После начала войны между Израилем и Палестиной из сектора Газа готово выехать более 500 граждан России. Об этом сообщила россиянка Елена аль-Хор. На данный момент она находится на КПП «Рафах» и ожидает выезда из Газы.
«Выехать хотели также белорусы, казахи, говорили, что около тысячи, но я думаю, около 500-700», — передает ТАСС слова аль-Хор. Она добавила, что ее мужа-палестинца не выпустили из Газы.
Пограничная служба сектора Газа опубликовала список людей, которые могу покинуть территорию через пропускной пункт «Рафах». В нем записаны имена около 600 человек. Они имеют двойное гражданство или гражданство иностранных государств. Кроме того, в списке содержатся имена 85 россиян. Большинство из них имеют палестинское гражданство.
Ранее сообщалось, что на границы Египта и Газы первые иностранные граждане начали пересекать КПП «Рафах». Среди них есть несколько российских семей. Также в списке на эвакуацию из сектора Газа находятся порядка 300 российских детей.
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