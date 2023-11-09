Махонин забирает у Перми новые полномочия

Централизация градостроительных функций на уровне края повысит оперативность, считает Махонин Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес законопроект, в рамках которого предполагается изъятие у администрации Перми ряда градостроительных и земельных полномочий. Документ опубликован в «Едином виртуальном кабинете депутата». Летом краевые власти уже забрали у Перми порядка 15 функций.

«Централизация полномочий на уровне Пермского края позволит оперативно решать вопросы, стоящие перед градостроительной политикой региона, будет способствовать ее единообразию и совершенствованию», — говорится в пояснительной записке к документу. Перераспределенные полномочия планируется осуществлять через единый центр компетенций, созданный на базе городского «Института терпланирования» и краевого «Института регионального и городского планирования», которые объединятся в одно учреждение.

На уровень края предлагается передать функции по подготовке документации по планировке территории, по изъятию земельных участков, расположенных в зонах, где принято решение о комплексном развитии. В части изъятия край намерен забрать на себя все функции — от самой инициативы до обращения с иском в суд. На новые полномочия из бюджета потребуется по 17 млн рублей в год. Документ будет рассмотрен в двух чтениях на пленарном заседании заксобрания 30 ноября, сообщает telegram-канал краевого заксобрания «Парламент».

Градостроительные полномочия Перми были переданы краю два года назад. Летом край забрал также отдельные функции в сфере образования, наружной рекламы, уличной торговли, ЖКХ. Ранее URA.RU сообщало, что Махонин также намерен забрать полномочия в сфере ЖКХ у администрации Пермского района. Глава территории Владимир Цветов выступил против инициативы.