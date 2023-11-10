Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден, есть пострадавшие

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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, осколки, авиакатастрофа, катастрофа, место крушения, малазийский боинг, падение самолета
Самолет потерпел крушение (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
На Чукотке пропал самолет Ан-2

Пропавший с радаров на Чукотке самолет Ан-2 найден. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. По его данным, весь экипаж из трех человек получил ранения разной степени тяжести.

«Пропавший самолет найден. <…> Все трое человек — пилоты и пассажир живы, однако получили ранения различной степени тяжести», — написал Владислав Кузнецов в своем telegram-канале. По его словам, информация является лишь предварительной. В данный момент происходят мероприятия по транспортировке пострадавших в больницу.

Ранее стало известно, что самолет перестал выходить на связь. По факту жесткой посадки Ан-2 возбуждено уголовное дело. URA.RU приводило сводку, что известно о пропавшем экипаже.

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Пропавший с радаров на Чукотке самолет Ан-2 найден. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. По его данным, весь экипаж из трех человек получил ранения разной степени тяжести. «Пропавший самолет найден. <…> Все трое человек — пилоты и пассажир живы, однако получили ранения различной степени тяжести», — написал Владислав Кузнецов в своем telegram-канале. По его словам, информация является лишь предварительной. В данный момент происходят мероприятия по транспортировке пострадавших в больницу. Ранее стало известно, что самолет перестал выходить на связь. По факту жесткой посадки Ан-2 возбуждено уголовное дело. URA.RU приводило сводку, что известно о пропавшем экипаже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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