Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден, есть пострадавшие

Пропавший с радаров на Чукотке самолет Ан-2 найден. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. По его данным, весь экипаж из трех человек получил ранения разной степени тяжести.
«Пропавший самолет найден. <…> Все трое человек — пилоты и пассажир живы, однако получили ранения различной степени тяжести», — написал Владислав Кузнецов в своем telegram-канале. По его словам, информация является лишь предварительной. В данный момент происходят мероприятия по транспортировке пострадавших в больницу.
Ранее стало известно, что самолет перестал выходить на связь. По факту жесткой посадки Ан-2 возбуждено уголовное дело. URA.RU приводило сводку, что известно о пропавшем экипаже.
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