Что известно о пропавшем на Чукотке Ан-2

На Чукотке пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту. Он с грузом летел до поселка Полярный, однако сел в 16 километрах от него. По предварительной информации, он упал. URA.RU приводит все, что известно о происшествии.
Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов взял ситуацию под особый контроль. Он сообщил, что по предварительной информации, на борту было два пилота и один пассажир, на борту был груз.
На поиски вылетел вертолет МИ-8 ГП ЧАО «Чукотавиа». На борту были медработники и спасатели. Однако из-за плохих погодных условий его отозвали. Вместо него на место, куда предполагаемо сел самолет, выехали два снегохода, сообщил Кузнецов в своем telegram-канале.
Telegram-канал 112 сообщил, что самолет совершил аварийную посадку примерно в 15 километрах от Полярного. Отмечается, что на борту находится командир экипажа Алексей Левин и пассажир, врио главы артеля старателей «Полярная», предприятие занимается добычей золота, Олег Петреченко. Данные по второму пилоту пока не известны.
Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил, что на борту находился груз в 150 килограмм. Магаданская транспортная прокуратура выясняет причины, почему Ан-2 не вышел на связь.
На Чукотке пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту. Он с грузом летел до поселка Полярный, однако сел в 16 километрах от него. По предварительной информации, он упал. URA.RU приводит все, что известно о происшествии.