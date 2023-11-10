Что известно о пропавшем на Чукотке Ан-2

Mash: пропавший на Чукотке самолет Ан-2, вероятно, упал
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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, военная авиация, ан-12 бк
Самолет Ан-2 все еще не найден Фото:

На Чукотке пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту. Он с грузом летел до поселка Полярный, однако сел в 16 километрах от него. По предварительной информации, он упал. URA.RU приводит все, что известно о происшествии.

  • Самолет перестал выходить на связь примерно в 7 утра по московскому времени. Он летел по маршруту Певек — прииск Полярный. В конечную точку маршрута он так и не прибыл, пишет VSE42.ru.
  • Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов взял ситуацию под особый контроль. Он сообщил, что по предварительной информации, на борту было два пилота и один пассажир, на борту был груз.
  • На поиски вылетел вертолет МИ-8 ГП ЧАО «Чукотавиа». На борту были медработники и спасатели. Однако из-за плохих погодных условий его отозвали. Вместо него на место, куда предполагаемо сел самолет, выехали два снегохода, сообщил Кузнецов в своем telegram-канале.
  • Telegram-канал 112 сообщил, что самолет совершил аварийную посадку примерно в 15 километрах от Полярного. Отмечается, что на борту находится командир экипажа Алексей Левин и пассажир, врио главы артеля старателей «Полярная», предприятие занимается добычей золота, Олег Петреченко. Данные по второму пилоту пока не известны.
  • Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил, что на борту находился груз в 150 килограмм. Магаданская транспортная прокуратура выясняет причины, почему Ан-2 не вышел на связь.
  • По информации telegram-канала Mash самолет, предварительно, упал. Поисковые работы продолжаются.

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На Чукотке пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту. Он с грузом летел до поселка Полярный, однако сел в 16 километрах от него. По предварительной информации, он упал. URA.RU приводит все, что известно о происшествии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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