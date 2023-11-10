По факту жесткой посадки Ан-2 на Чукотке возбуждено уголовное дело

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2 на Чукотке. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки воздушного судна по статье 263 УК РФ. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.
По данным следователей, в настоящее время в районе предполагаемого исчезновения Ан-2 проводятся поисково-спасательные мероприятия. Следователи также выехали на место происшествия.
Самолет перестал выходить на связь примерно в 7 утра по московскому времени. Он летел по маршруту Певек — прииск Полярный. На борту находились командир экипажа Алексей Левин и пассажир — врио главы артели старателей «Полярная» Олег Петреченко, а также второй пилот, чьи данные не установлены.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.