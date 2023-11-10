По факту жесткой посадки Ан-2 на Чукотке возбуждено уголовное дело

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Аэропорт, споттинг. Курган, кукурузник, ан 2
Самолет перестал выходить на связь в 7 утра Фото:
новость из сюжета
На Чукотке пропал самолет Ан-2

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2 на Чукотке. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки воздушного судна по статье 263 УК РФ. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

По данным следователей, в настоящее время в районе предполагаемого исчезновения Ан-2 проводятся поисково-спасательные мероприятия. Следователи также выехали на место происшествия.

Новость по теме
Что известно о пропавшем на Чукотке Ан-2

Самолет перестал выходить на связь примерно в 7 утра по московскому времени. Он летел по маршруту Певек — прииск Полярный. На борту находились командир экипажа Алексей Левин и пассажир — врио главы артели старателей «Полярная» Олег Петреченко, а также второй пилот, чьи данные не установлены.

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Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2 на Чукотке. Об этом говорится в telegram-канале ведомства. «Возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки воздушного судна по статье 263 УК РФ. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении. По данным следователей, в настоящее время в районе предполагаемого исчезновения Ан-2 проводятся поисково-спасательные мероприятия. Следователи также выехали на место происшествия. Самолет перестал выходить на связь примерно в 7 утра по московскому времени. Он летел по маршруту Певек — прииск Полярный. На борту находились командир экипажа Алексей Левин и пассажир — врио главы артели старателей «Полярная» Олег Петреченко, а также второй пилот, чьи данные не установлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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