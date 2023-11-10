Спасателям удалось засечь координаты пропавшего на Чукотке Ан-2

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Аэропорт, споттинг. Курган, кукурузник, ан 2
Самолет Ан-2 перестал выходить на связь примерно в 7 утра по московскому времени Фото:

По последним данным, самолет Ан-2 находится на высоте 420 метров над уровнем моря. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов по итогам заседания комиссии по ЧС.

«Последние координаты судна показали нахождение самолета на высоте 420 метров над уровнем моря. <…> Проводить поиски с помощью вертолетной техники не позволяет непогода», — написал Владислав Кузнецов в своем telegram-канале. Он отметил, что предыдущая спасательная бригада не смогла добраться до самолета из-за погодных условий.

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Что известно о пропавшем на Чукотке Ан-2

Примерно в 7 утра по московскому времени на Чукотке на связь перестал выходить самолет Ан-2. На борту находятся три человека. На данный момент есть две версии: судно приземлилось или разбилось. При этом возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки самолета.

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По последним данным, самолет Ан-2 находится на высоте 420 метров над уровнем моря. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов по итогам заседания комиссии по ЧС. «Последние координаты судна показали нахождение самолета на высоте 420 метров над уровнем моря. <…> Проводить поиски с помощью вертолетной техники не позволяет непогода», — написал Владислав Кузнецов в своем telegram-канале. Он отметил, что предыдущая спасательная бригада не смогла добраться до самолета из-за погодных условий. Примерно в 7 утра по московскому времени на Чукотке на связь перестал выходить самолет Ан-2. На борту находятся три человека. На данный момент есть две версии: судно приземлилось или разбилось. При этом возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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