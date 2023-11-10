Глава офиса Зеленского Ермак анонсировал завершение конфликта на Украине

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сравнил конфликт с забегом на 100 метров. Он подчеркнул, что 70 из них Киев уже пробежал.
«Если сравнивать с забегом на 100 метров, то, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми», — сказал Ермак в интервью ведущей украинского телеканала «1+1». Его слова передает telegram-канал «Политика страны».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил законы, продлившие военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней до 14 февраля 2024 года. Положение было впервые введено 24 февраля 2022 года из-за начала специальной военной операции.
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