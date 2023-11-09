В ЯНАО проходит Чемпионат России по снежному волейболу

В Новом Уренгое проходит Чемпионат России по волейболу на снегу

Две ямальские волейбольные команды примут участие в Чемпионате России Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) спортсмены со всей страны поборются за победу в Чемпионате России по снежному волейболу. Глава города Андрей Воронов сообщил в своем telegram-канале, что будет болеть за ямальскую команду волейболистов «Факел».

«„Снежинки“ вступили в борьбу первого этапа Чемпионата России по волейболу на снегу. Ближайшие три дня на площадке „Виадук“ не смотря на погоду будет по-настоящему жарко! Мы конечно будем болеть за наш „Факел“», — написал глава города.

Сегодня в 19:00 пройдет торжественное открытие соревнований. Свое мастерство покажут 60 волейболистов страны, 7 мужских и 8 женских команд. В турнире принимают участие несколько спортивных команд из Ямала.

Ранее URA.RU сообщало о соревнованиях за Кубок России по сноуборду, которые пройдут в Лабытнанги (ЯНАО). На всероссийском турнире соберутся спортсмены из 15 регионов страны.