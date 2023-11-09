09 ноября 2023

В ЯНАО проходит Чемпионат России по снежному волейболу

В Новом Уренгое проходит Чемпионат России по волейболу на снегу
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок Первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина. Екатеринбург , турнир, сетка, волейбол, спорт, матч, волейбольный мяч, игра
Две ямальские волейбольные команды примут участие в Чемпионате России Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) спортсмены со всей страны поборются за победу в Чемпионате России по снежному волейболу. Глава города Андрей Воронов сообщил в своем telegram-канале, что будет болеть за ямальскую команду волейболистов «Факел».

«„Снежинки“ вступили в борьбу первого этапа Чемпионата России по волейболу на снегу. Ближайшие три дня на площадке „Виадук“ не смотря на погоду будет по-настоящему жарко! Мы конечно будем болеть за наш „Факел“», — написал глава города.

Сегодня в 19:00 пройдет торжественное открытие соревнований. Свое мастерство покажут 60 волейболистов страны, 7 мужских и 8 женских команд. В турнире принимают участие несколько спортивных команд из Ямала.

Ранее URA.RU сообщало о соревнованиях за Кубок России по сноуборду, которые пройдут в Лабытнанги (ЯНАО). На всероссийском турнире соберутся спортсмены из 15 регионов страны.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) спортсмены со всей страны поборются за победу в Чемпионате России по снежному волейболу. Глава города Андрей Воронов сообщил в своем telegram-канале, что будет болеть за ямальскую команду волейболистов «Факел». «„Снежинки“ вступили в борьбу первого этапа Чемпионата России по волейболу на снегу. Ближайшие три дня на площадке „Виадук“ не смотря на погоду будет по-настоящему жарко! Мы конечно будем болеть за наш „Факел“», — написал глава города. Сегодня в 19:00 пройдет торжественное открытие соревнований. Свое мастерство покажут 60 волейболистов страны, 7 мужских и 8 женских команд. В турнире принимают участие несколько спортивных команд из Ямала. Ранее URA.RU сообщало о соревнованиях за Кубок России по сноуборду, которые пройдут в Лабытнанги (ЯНАО). На всероссийском турнире соберутся спортсмены из 15 регионов страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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