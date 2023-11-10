Жители ХМАО бросились скупать квартиры из-за дорогой ипотеки

11 ноября 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Югорчане скупают квартиры после увеличения банками ипотечных ставок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали активно скупать квартиры после увеличения банками ипотечных ставок. Югорчане спешат приобрести недвижимость под проценты, которые им удалось оформить до ужесточения условий кредитования. Ситуацию URA.RU обсудило с риелторами из Нижневартовска и Сургута. «Одобрение ипотеки [в банках] же действует два месяца. До поднятия Центробанком ключевой ставки на 2% у нас были одобренные клиенты. Сейчас они активно ищут себе варианты, чтобы успеть взять ипотеку под более выгодный процент», — поясняет журналисту агентства риелтор из Нижневартовска Василий Расстегаев. Увеличение ключевой ставки Центробанком до 15% годовых повлияло и на ипотечные условия в самих банках. При этом риелторы отмечают, что о снижении спроса говорить пока рано. «Прошло буквально две недели. Пока на таком коротком периоде это не будет особо заметно. Много заявок одобренных по старым ставкам и они сейчас выходят на сделки», — добавляет риелтор из Сургута Антон Артамонов. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО придумали, как сэкономить на ипотеке на фоне удорожания ипотеки. У югорчан становится популярна покупка ипотечных квартир вместе со старыми ставками.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали активно скупать квартиры после увеличения банками ипотечных ставок. Югорчане спешат приобрести недвижимость под проценты, которые им удалось оформить до ужесточения условий кредитования. Ситуацию URA.RU обсудило с риелторами из Нижневартовска и Сургута. «Одобрение ипотеки [в банках] же действует два месяца. До поднятия Центробанком ключевой ставки на 2% у нас были одобренные клиенты. Сейчас они активно ищут себе варианты, чтобы успеть взять ипотеку под более выгодный процент», — поясняет журналисту агентства риелтор из Нижневартовска Василий Расстегаев. Увеличение ключевой ставки Центробанком до 15% годовых повлияло и на ипотечные условия в самих банках. При этом риелторы отмечают, что о снижении спроса говорить пока рано. «Прошло буквально две недели. Пока на таком коротком периоде это не будет особо заметно. Много заявок одобренных по старым ставкам и они сейчас выходят на сделки», — добавляет риелтор из Сургута Антон Артамонов. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО придумали, как сэкономить на ипотеке на фоне удорожания ипотеки. У югорчан становится популярна покупка ипотечных квартир вместе со старыми ставками.