Курганские власти предложили Матвиенко меры по увеличению рождаемости

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ПМЭФ-2021. Второй день, пленарное заседание. Санкт-Петербург, матвиенко валентина
Курганские власти озвучили Матвиенко пять предложений по повышению рождаемости Фото:

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила изучить предложения курганских властей по увеличению рождаемости в стране. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев, побывавший на парламентских слушаниях.

«Посетил Совет Федерации, где принял участие в „Парламентских слушаниях“ на тему „Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика“. […] Все наши предложения Валентина Ивановна поручила изучить и включить в протокол, как полностью соответствующие вызову нашего времени по поддержке и повышению рождаемости», — написал Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте».

Курганские власти предложили масштабировать пилотный проект «Другое Акушерство», который реализуется в регионе; совершенствовать положения статьи 5 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (о материнском капитале) и начать реализацию программы «Я нужен!»; предоставлять ЭКО по ОМС женщинам, не находящимся в браке; вернуть статус матери-одиночки с полагающимися выплатами; предоставлять дополнительно 10 квадратных метров при рождении ребенка, первого и последующих вне зависимости от статуса семьи (полная/неполная). Сигидаев поблагодарил Матвиенко за неравнодушие в вопросах демографии.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске Курганской области беременные женщины вынуждены обращаться в депздрав, чтобы попасть на прием в женскую консультацию (ЖК) для постановки на учет. Женщины рассказали, что в местную консультацию практически невозможно записаться из-за нехватки врачей. А в ряде частных клиник Кургана отказались от проведения абортов после критики губернатора.

Глава курганского депздрава Алексей Сигидаев побывал в Москве на парламентских слушаниях по вопросу повышения рождаемости
Глава курганского депздрава Алексей Сигидаев побывал в Москве на парламентских слушаниях по вопросу повышения рождаемости
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила изучить предложения курганских властей по увеличению рождаемости в стране. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев, побывавший на парламентских слушаниях. «Посетил Совет Федерации, где принял участие в „Парламентских слушаниях“ на тему „Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика“. […] Все наши предложения Валентина Ивановна поручила изучить и включить в протокол, как полностью соответствующие вызову нашего времени по поддержке и повышению рождаемости», — написал Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте». Курганские власти предложили масштабировать пилотный проект «Другое Акушерство», который реализуется в регионе; совершенствовать положения статьи 5 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (о материнском капитале) и начать реализацию программы «Я нужен!»; предоставлять ЭКО по ОМС женщинам, не находящимся в браке; вернуть статус матери-одиночки с полагающимися выплатами; предоставлять дополнительно 10 квадратных метров при рождении ребенка, первого и последующих вне зависимости от статуса семьи (полная/неполная). Сигидаев поблагодарил Матвиенко за неравнодушие в вопросах демографии. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске Курганской области беременные женщины вынуждены обращаться в депздрав, чтобы попасть на прием в женскую консультацию (ЖК) для постановки на учет. Женщины рассказали, что в местную консультацию практически невозможно записаться из-за нехватки врачей. А в ряде частных клиник Кургана отказались от проведения абортов после критики губернатора.
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