В УрФО резко стали востребованы репетиторы по китайскому языку

Авито Услуги: в Екатеринбурге на 70% вырос спрос на репетиторов китайского языка
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, доска, урок, мел, ученики, учеба, школа, школьники, занятия, лицей, вундеркинд
Жители Урала стали больше интересоваться изучением китайского языка Фото:

С октября прошлого года интерес к услугам репетиторов по китайскому в Уральском федеральном округе сильнее всего вырос в Екатеринбурге (+70%). А рост спроса в Челябинске и Тюмени составил 61% и 30% соответственно. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».

«Количество предложений репетиторов по китайскому языку в Тюмени за последний год выросло на 27%, а в Екатеринбурге на 24% и Челябинске на 20%», — написано в сообщении. При этом сегодня доля спроса на репетиторов по китайскому языку относительно преподавателей других иностранных языков составляет 14% в Челябинске и 10% в Екатеринбурге.

Если говорить о средней стоимости занятий, то цена урока в Челябинске за год выросла на 20%, но в абсолютных значениях разница составляет 100 рублей (с 500 до 600 рублей за занятие). В Екатеринбурге рост среднего ценника составил 14% (с 700 до 800 рублей), а в Тюмени цена за урок не изменилась и осталась на отметке 700 рублей за урок с репетитором.

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С октября прошлого года интерес к услугам репетиторов по китайскому в Уральском федеральном округе сильнее всего вырос в Екатеринбурге (+70%). А рост спроса в Челябинске и Тюмени составил 61% и 30% соответственно. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «Количество предложений репетиторов по китайскому языку в Тюмени за последний год выросло на 27%, а в Екатеринбурге на 24% и Челябинске на 20%», — написано в сообщении. При этом сегодня доля спроса на репетиторов по китайскому языку относительно преподавателей других иностранных языков составляет 14% в Челябинске и 10% в Екатеринбурге. Если говорить о средней стоимости занятий, то цена урока в Челябинске за год выросла на 20%, но в абсолютных значениях разница составляет 100 рублей (с 500 до 600 рублей за занятие). В Екатеринбурге рост среднего ценника составил 14% (с 700 до 800 рублей), а в Тюмени цена за урок не изменилась и осталась на отметке 700 рублей за урок с репетитором.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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