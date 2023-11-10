В УрФО резко стали востребованы репетиторы по китайскому языку

Авито Услуги: в Екатеринбурге на 70% вырос спрос на репетиторов китайского языка

10 ноября 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Жители Урала стали больше интересоваться изучением китайского языка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С октября прошлого года интерес к услугам репетиторов по китайскому в Уральском федеральном округе сильнее всего вырос в Екатеринбурге (+70%). А рост спроса в Челябинске и Тюмени составил 61% и 30% соответственно. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «Количество предложений репетиторов по китайскому языку в Тюмени за последний год выросло на 27%, а в Екатеринбурге на 24% и Челябинске на 20%», — написано в сообщении. При этом сегодня доля спроса на репетиторов по китайскому языку относительно преподавателей других иностранных языков составляет 14% в Челябинске и 10% в Екатеринбурге. Если говорить о средней стоимости занятий, то цена урока в Челябинске за год выросла на 20%, но в абсолютных значениях разница составляет 100 рублей (с 500 до 600 рублей за занятие). В Екатеринбурге рост среднего ценника составил 14% (с 700 до 800 рублей), а в Тюмени цена за урок не изменилась и осталась на отметке 700 рублей за урок с репетитором.

С октября прошлого года интерес к услугам репетиторов по китайскому в Уральском федеральном округе сильнее всего вырос в Екатеринбурге (+70%). А рост спроса в Челябинске и Тюмени составил 61% и 30% соответственно. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «Количество предложений репетиторов по китайскому языку в Тюмени за последний год выросло на 27%, а в Екатеринбурге на 24% и Челябинске на 20%», — написано в сообщении. При этом сегодня доля спроса на репетиторов по китайскому языку относительно преподавателей других иностранных языков составляет 14% в Челябинске и 10% в Екатеринбурге. Если говорить о средней стоимости занятий, то цена урока в Челябинске за год выросла на 20%, но в абсолютных значениях разница составляет 100 рублей (с 500 до 600 рублей за занятие). В Екатеринбурге рост среднего ценника составил 14% (с 700 до 800 рублей), а в Тюмени цена за урок не изменилась и осталась на отметке 700 рублей за урок с репетитором.