Товарищ рассказал о свердловском военкоме, который покончил с собой

Сергею Чекасину было 59 лет
Военком Краснотурьинска (Свердловская область) Сергей Чекасин был суровым и крутым мужчиной, которого уважали коллеги. Так покончившего с собой военного охарактеризовал URA.RU один из товарищей, пожелавший остаться анонимным.
«[Он был] очень суровым и крутым мужиком. Пользовался авторитетом и уважением коллег», — вспомнил товарищ Чекасина.
Информацию о гибели Чекасина URA.RU подтвердили в военкомате Краснотурьинска. По словам инсайдера агентства, его тело нашли дома. Чексину было 59 лет, военкомом в свердловском городе он работал с 2008 года.
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