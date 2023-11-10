Товарищ рассказал о свердловском военкоме, который покончил с собой

Товарищ умершего свердловского военкома: он был суровым и крутым мужиком
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вишникин Алексей, участник СВО. Курган, фуражка, армия, служба по контракту, военная одежда
Сергею Чекасину было 59 лет Фото:

Военком Краснотурьинска (Свердловская область) Сергей Чекасин был суровым и крутым мужчиной, которого уважали коллеги. Так покончившего с собой военного охарактеризовал URA.RU один из товарищей, пожелавший остаться анонимным.

«[Он был] очень суровым и крутым мужиком. Пользовался авторитетом и уважением коллег», — вспомнил товарищ Чекасина.

Информацию о гибели Чекасина URA.RU подтвердили в военкомате Краснотурьинска. По словам инсайдера агентства, его тело нашли дома. Чексину было 59 лет, военкомом в свердловском городе он работал с 2008 года.

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Военком Краснотурьинска (Свердловская область) Сергей Чекасин был суровым и крутым мужчиной, которого уважали коллеги. Так покончившего с собой военного охарактеризовал URA.RU один из товарищей, пожелавший остаться анонимным. «[Он был] очень суровым и крутым мужиком. Пользовался авторитетом и уважением коллег», — вспомнил товарищ Чекасина. Информацию о гибели Чекасина URA.RU подтвердили в военкомате Краснотурьинска. По словам инсайдера агентства, его тело нашли дома. Чексину было 59 лет, военкомом в свердловском городе он работал с 2008 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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