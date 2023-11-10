Товарищ рассказал о свердловском военкоме, который покончил с собой

Товарищ умершего свердловского военкома: он был суровым и крутым мужиком

10 ноября 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Сергею Чекасину было 59 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военком Краснотурьинска (Свердловская область) Сергей Чекасин был суровым и крутым мужчиной, которого уважали коллеги. Так покончившего с собой военного охарактеризовал URA.RU один из товарищей, пожелавший остаться анонимным. «[Он был] очень суровым и крутым мужиком. Пользовался авторитетом и уважением коллег», — вспомнил товарищ Чекасина. Информацию о гибели Чекасина URA.RU подтвердили в военкомате Краснотурьинска. По словам инсайдера агентства, его тело нашли дома. Чексину было 59 лет, военкомом в свердловском городе он работал с 2008 года.

Военком Краснотурьинска (Свердловская область) Сергей Чекасин был суровым и крутым мужчиной, которого уважали коллеги. Так покончившего с собой военного охарактеризовал URA.RU один из товарищей, пожелавший остаться анонимным. «[Он был] очень суровым и крутым мужиком. Пользовался авторитетом и уважением коллег», — вспомнил товарищ Чекасина. Информацию о гибели Чекасина URA.RU подтвердили в военкомате Краснотурьинска. По словам инсайдера агентства, его тело нашли дома. Чексину было 59 лет, военкомом в свердловском городе он работал с 2008 года.